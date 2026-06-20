Sasha Obama, 25 ans, opte pour l’élégance intemporelle lors d’une sortie avec sa mère

La la fille cadette du 44ᵉ président des États-Unis Barack Obama et de Michelle Robinson-Obama Sasha Obama a récemment soufflé ses 25 bougies. Elle a célébré ce cap symbolique lors d’un dîner avec sa mère, où elle a opté pour un look classique et raffiné, tout en sobriété.

Un dîner d’anniversaire complice avec Michelle Obama

C’est avec un cliché complice publié sur Instagram que Michelle Obama a annoncé l’anniversaire de sa fille cadette. Le 10 juin 2026, Sasha Obama a fêté ses 25 ans en compagnie de sa mère, autour d’un dîner soigné. L’ancienne Première Dame des États-Unis a partagé une photo rare, capturée en coulisses de cette célébration intime. Sur l’image, mère et fille apparaissent visiblement émues, posant l’une contre l’autre dans une ambiance chaleureuse. Une publication qui a immédiatement touché les abonnés de l’autrice de « Becoming », peu habitués à voir Sasha sous le feu des projecteurs.

Une petite robe noire pour un look intemporel

Pour cette soirée d’exception, Sasha Obama a misé sur une valeur sûre : la petite robe noire. La jeune femme portait une robe sans manches, à col rond et coupe épurée, dans le plus pur esprit du célèbre LBD imaginé par Coco Chanel près d’un siècle plus tôt. Ce choix résolument classique souligne une maturité stylistique affirmée et un goût pour les pièces intemporelles, capables de traverser les modes sans prendre une ride. Une élégance discrète, parfaitement adaptée à l’esprit de la soirée.

Des créoles argentées pour relever le look

Pour accompagner cette robe minimaliste, Sasha Obama a opté pour des créoles argentées épaisses, qui apportent une touche contemporaine à l’ensemble. Elle a également misé sur une coiffure à la fois simple et chic : ses longs cheveux noirs lissés, avec une raie au milieu nette. Un parti pris beauté minimaliste, en parfaite cohérence avec la sobriété de sa tenue.

Michelle Obama mise sur le brun espresso

À ses côtés, Michelle Obama affichait un look fidèle à sa signature stylistique, entre élégance classique et touches plus audacieuses. L’ancienne Première Dame portait une robe longue à manches longues dans un brun espresso profond, dont l’encolure asymétrique était soulignée par un zip argenté visible. Côté coiffure, elle arborait son ombré noir aux pointes caramel, coiffé en brushing et séparé par une raie médiane. L’ensemble témoigne une nouvelle fois de son sens aigu du style.

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Le message tendre de Michelle Obama

Au-delà de la photo, c’est le message accompagnant la publication qui a particulièrement ému la communauté. « Joyeux 25e anniversaire, Sasha ! Cela a été une telle joie de te voir devenir une jeune femme brillante et magnifique, traçant ta propre route. Je ne pourrais pas être plus fière de toi », a écrit Michelle Obama en légende. Une déclaration empreinte de tendresse, qui en dit long sur la complicité entre la mère et sa fille cadette.

Barack Obama rend également hommage à sa fille

Barack Obama n’a pas voulu manquer ce moment. L’ancien président américain a lui aussi rendu hommage à sa fille sur les réseaux sociaux, en publiant deux clichés. Le premier, pris à l’occasion du NBA All-Star Game du 15 février, montre Sasha entre ses deux parents. Le second cliché, plus ancien, le montre enlaçant sa fille alors préadolescente. « Joyeux anniversaire, Sasha ! Je n’arrive pas à croire que tu as 25 ans – le temps passe vraiment vite. Cela a été une telle joie de te voir devenir la femme que tu es aujourd’hui », a écrit l’ancien président.

Avec sa petite robe noire et ses créoles argentées, Sasha Obama signe ainsi une apparition d’une grande élégance pour ses 25 ans. Entourée d’une mère visiblement fière et saluée par un père tout aussi ému, la jeune femme franchit ce cap symbolique avec raffinement.