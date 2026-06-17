Enceinte, cette mannequin apparaît radieuse dans les tribunes de la Coupe du monde

C’est une future maman qui s’est invitée dans les tribunes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (du 11 juin au 19 juillet). La mannequin et actrice hongroise Barbara Palvin, enceinte de son premier enfant, a partagé sur Instagram une série de clichés pris lors d’un match aux États-Unis. Visiblement aux anges, elle a affiché son ventre rond avec fierté, dans un look noir aussi élégant que solaire.

Un look noir qui sublime son baby bump

Pour cette sortie, Barbara Palvin a opté pour une tenue entièrement noire. Elle portait un haut froncé à manches longues, doté d’une découpe sur le devant laissant apparaître son ventre arrondi, associé à une longue jupe fluide. De grandes lunettes de soleil aux verres teintés et un chignon volontairement décoiffé venaient compléter ce look estival et décontracté. Loin de dissimuler sa grossesse, Barbara Palvin a au contraire choisi de la mettre en valeur, célébrant ce moment avec naturel.

Une future maman rayonnante

Au-delà de la tenue, c’est surtout l’énergie de Barbara Palvin qui a marqué les esprits. Sur les clichés, on la découvre souriante, les bras levés, en train de vibrer au rythme de la rencontre. Une joie communicative, qui illustre le fameux « pregnancy glow », cet éclat que l’on prête souvent aux futures mamans. En partageant ces images, Barbara Palvin a offert à ses abonnés un aperçu spontané et lumineux de sa grossesse.

Aux côtés de son mari Dylan Sprouse

Cette apparition intervient quelques semaines après l’annonce, très commentée, de sa grossesse. C’est en effet au Festival de Cannes 2026 que Barbara Palvin et son mari, l’acteur italo-américain Dylan Sprouse, ont révélé attendre leur premier enfant, prévu pour la fin de l’été. Le couple, marié depuis 2023, assistait ensemble à ce match de la compétition, partageant ce moment festif côte à côte. Une parenthèse heureuse, à quelques semaines de l’arrivée de leur bébé.

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Une mannequin au sommet

Révélée très jeune, Barbara Palvin s’est imposée comme l’un des mannequins les plus en vue de sa génération. Habituée des défilés et des campagnes internationales, elle aborde aujourd’hui un nouveau chapitre de sa vie, entre carrière et maternité. Une étape qu’elle semble vivre avec sérénité et bonheur, comme en témoigne cette apparition à un des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Avec ce look noir et son sourire éclatant, Barbara Palvin a ainsi livré l’une des apparitions les plus attendrissantes de la Coupe du monde de football 2026. En affichant fièrement son baby bump, la future maman prouve qu’élégance et grossesse font très bon ménage. Une parenthèse pleine de douceur, qui n’a pas manqué de ravir ses fans.