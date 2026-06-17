Dans une robe vintage sans bretelles, Sofia Vergara fait sensation

L’actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara a une nouvelle fois enflammé Instagram. Elle a partagé un carrousel d’images dans lequel elle pose, lumineuse, vêtue d’une robe corset orange sans bretelles aux accents résolument vintage.

Une robe corset orange sans bretelles au cœur de l’attention

C’est à l’occasion de l’anniversaire d’une amie proche que Sofia Vergara s’est offert une véritable séance mode. Sur son compte Instagram, l’actrice a publié une série de photos, partagées avec ses millions d’abonnés. Au fil des clichés, elle pose bras dessus, bras dessous avec son amie, dans une succession de tenues. Parmi toutes les tenues partagées, c’est une pièce en particulier qui a retenu l’attention : une robe corset orange sans bretelles, dont la coupe ajustée évoque les silhouettes structurées du vestiaire vintage.

Le haut, travaillé en corset, sculpte le buste avec précision, tandis que le bas imprimé vient apporter du mouvement et de l’originalité à l’ensemble. Cette combinaison entre une partie supérieure justée et une partie inférieure plus aérienne crée un équilibre visuel particulièrement réussi, dans la lignée des robes chic des années 1950.

Une inspiration rétro maîtrisée

Le corset structuré et la coupe sans bretelles renvoient directement à l’âge d’or du cinéma américain, lorsque les robes de soirée mettaient en valeur la silhouette grâce à des coupes très architecturées. En adoptant cette pièce, Sofia Vergara puise dans un répertoire stylistique éprouvé, qu’elle adapte avec brio à l’esthétique contemporaine. Le bas imprimé vient rééquilibrer l’ensemble : une lecture vintage parfaitement contrôlée, qui illustre le sens du style de la star.

Des accessoires dorés pour parfaire le total look

Pour accompagner cette robe orange éclatante, Sofia Vergara a misé sur des accessoires en or. Plusieurs bracelets dorés ornaient ses poignets, tandis que ses doigts étaient parés de bagues assorties. Ce choix de bijoux, à la fois discret et impactant, vient sublimer la chaleur du coloris orange sans la concurrencer. Le doré, dans son éclat lumineux, s’accorde parfaitement avec les tons solaires de la tenue, et confirme la maîtrise stylistique de Sofia Vergara.

Plusieurs tenues mémorables dans la même série

Si la robe corset orange a capté l’essentiel des commentaires, elle n’est pas la seule pièce remarquable du carrousel. Les abonnés de Sofia Vergara ont également pu la découvrir dans une robe jaune et orange, dans une longue robe bleu vif, mais aussi dans une autre robe corset, cette fois en noir, ainsi que dans une tenue imprimée à épaules dénudées. Une variété de pièces qui souligne l’éclectisme de Sofia Vergara et son goût pour les silhouettes affirmées.

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Une publication qui enflamme les commentaires

Comme à chaque apparition stylée, Sofia Vergara a déclenché une vague de réactions enthousiastes sur Instagram. La robe corset orange a particulièrement séduit ses abonnés, qui ont multiplié les commentaires admiratifs. Beaucoup l’ont qualifiée de « belle », tandis que d’autres lui adressaient un hommage devenu un classique des réseaux sociaux : « MOTHER AND MOTHER », expression de fascination utilisée par sa communauté pour saluer les apparitions les plus marquantes.

Avec sa robe corset orange sans bretelles aux accents vintage, Sofia Vergara signe ainsi une nouvelle apparition marquante. Elle livre un look à la fois solaire et sophistiqué. Une démonstration de style qui rappelle, s’il en était besoin, qu’elle est l’une des silhouettes les plus suivies de la planète mode.