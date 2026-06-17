L’apparition de ces deux supportrices pendant la Coupe du monde suscite de nombreux commentaires

Elles n’ont pas marqué de but, mais elles ont tout de même fait sensation. Deux créatrices de contenu françaises, Andie Ella (@andie_ella) et Maya Borsali (@mayadorable), aperçues dans les tribunes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ont suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux.

Deux supportrices des Bleus remarquées

Venues encourager les Bleus dans un stade américain, les deux jeunes femmes ont partagé plusieurs clichés de leur journée. Vêtues du jersey bleu de l’équipe de France, brandissant fièrement un drapeau tricolore, Andie Ella (@andie_ella) et Maya Borsali (@mayadorable) affichaient un enthousiasme communicatif. Entre selfies souriants et poses complices, leur publication a rapidement attiré l’attention, bien au-delà du cercle de leurs abonnés habituels.

Si l’engouement a été aussi fort, c’est aussi parce qu’Andie Ella est une créatrice de contenu française suivie par des centaines de milliers d’abonnés. Sa présence à la Coupe du monde, aux côtés d’une autre créatrice de contenu Maya Borsali (@mayadorable), n’a donc fait qu’amplifier l’écho de cette publication.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andie Ella (@andie_ella)

Une pluie de commentaires admiratifs

Très vite, les réactions se sont multipliées sous les photos. « C’est une dinguerie d’être aussi belle », « Les supportrices les plus fraîches » : les internautes n’ont pas tari d’éloges, saluant aussi bien leur allure que leur énergie. Une démonstration de la manière dont une simple apparition dans les tribunes peut, à l’ère des réseaux sociaux, devenir un véritable phénomène viral.

Un phénomène propre à la compétition

Cette séquence illustre une tendance désormais bien installée : lors des grandes compétitions, l’attention ne se limite plus au terrain. Personnalités, influenceuses et supporters anonymes deviennent, le temps d’une photo, des figures suivies et commentées. La Coupe du monde, suivie par des milliards de spectateurs, offre une caisse de résonance idéale à ces moments.

En quelques clichés, Andie Ella (@andie_ella) et Maya Borsali (@mayadorable) auront ainsi prouvé que l’ambiance des tribunes fait, elle aussi, partie du spectacle. Entre ferveur pour les Bleus et bonne humeur partagée, les deux supportrices auront marqué les esprits – et confirmé que, parfois, l’engouement se joue autant dans les gradins que sur la pelouse.