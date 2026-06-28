Le dernier look de Livvy Dunne fait sensation sur les réseaux sociaux

L’ancienne gymnaste artistique américaine Livvy Dunne a partagé un nouveau selfie qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, dans une tenue simple, mais soigneusement composée.

Un selfie partagé sur le chemin de Denver

C’est sur le trajet vers Denver, dans le Colorado, que Livvy Dunne a livré sa dernière apparition stylée. L’ancienne gymnaste de LSU (Louisiana State University) a partagé un selfie sur sa story Snapchat, rapidement repartagé sur Instagram par les comptes fans. Capturée à l’intérieur d’un véhicule, l’image illustre parfaitement l’esthétique « off-duty » que Livvy Dunne cultive depuis plusieurs années. Une scène spontanée en apparence, mais comme souvent chez elle, soigneusement composée pour capter l’attention.

Un débardeur gris clair à fines bretelles

L’élément central de cette publication est un débardeur ajusté dans une teinte gris clair, doté d’un col arrondi profond. La pièce mise sur des bretelles particulièrement fines, dans un esprit résolument minimaliste. Ce type de débardeur, devenu un véritable basique du vestiaire estival, illustre la capacité de Livvy Dunne à valoriser des pièces dites « accessibles ». Une démarche qui plaît particulièrement à sa communauté, attentive à des looks faciles à reproduire au quotidien.

Une brassière de sport noire en superposition

Sous son débardeur gris, Livvy Dunne laisse apparaître une brassière de sport noire, dans un effet de superposition étudié. Ce détail vestimentaire, devenu une signature de l’esthétique « athleisure » américaine, joue sur le contraste entre la pâleur du gris clair et la profondeur du noir. Une astuce stylistique qui apporte de la profondeur visuelle à un look minimaliste, sans surcharger l’ensemble. Cette tendance, popularisée par les communautés sportives et fitness sur les réseaux sociaux, a depuis largement débordé du seul vestiaire d’entraînement pour s’imposer comme une véritable proposition mode du quotidien.

Un bandana blanc pour dégager le visage

Pour structurer son look, Livvy Dunne a misé sur un accessoire devenu particulièrement tendance : un bandana blanc, noué autour de sa tête pour dégager son visage. Cet accessoire, qui connaît un retour en force ces dernières saisons, joue sur des inspirations vintage tout en s’adaptant parfaitement aux ambiances estivales. Il permet à la fois de coiffer rapidement les cheveux et d’ajouter une touche graphique à un look par ailleurs sobre. Une démarche cohérente avec l’esprit minimaliste général de la tenue, qui mise sur quelques détails bien choisis plutôt que sur une accumulation d’éléments.

De fines créoles dorées et une mise en beauté lumineuse

Côté bijoux, Livvy Dunne a fait le choix de la simplicité. Aux oreilles, des petites créoles dorées apportent une touche d’éclat discrète sans surcharger la silhouette. Une option qui complète parfaitement le caractère décontracté de l’ensemble. Et côté maquillage, elle a misé sur un rendu volontairement frais et naturel.

Une publication accompagnée d’un simple « hi »

Pour conclure cette publication, Livvy Dunne a ajouté un message : un « hi » (« salut ») inscrit directement sur l’image. Une formule minimaliste, parfaitement cohérente avec l’esprit dépouillé de la tenue et de la mise en beauté. Cette approche, à mille lieues des publications soigneusement scénarisées et accompagnées de longues légendes, illustre une nouvelle manière de communiquer sur les réseaux sociaux : moins on en dit, plus on capte l’attention. Une démarche qui contribue à la popularité grandissante de Livvy Dunne auprès de sa communauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Livvy Dunne Daily (@livvyluvs_)

Une icône « off-duty » qui s’impose

Au-delà de cette publication individuelle, Livvy Dunne confirme une nouvelle fois son statut de figure incontournable de l’esthétique « off-duty » américaine. Là où certaines de ses contemporaines misent sur des apparitions ultra-travaillées et des tenues couture, l’ancienne sportive cultive une signature plus accessible, basée sur des pièces simples soigneusement assemblées. Cette approche, en parfaite cohérence avec le « quiet luxury » dominant, lui permet de séduire une audience particulièrement large : aussi bien les fans de mode haute couture que les jeunes femmes en quête d’inspirations vestimentaires plus quotidiennes.

Avec son débardeur gris clair, sa brassière de sport noire, son bandana blanc et ses créoles dorées, Livvy Dunne signe ainsi un nouveau look « off-duty » parfaitement maîtrisé. Une démonstration que, dans l’univers saturé des réseaux sociaux, c’est souvent la sobriété qui retient le mieux l’attention.