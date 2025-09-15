Search here...

À 35 ans, Margot Robbie est éblouissante dans une robe audacieusement légère

Léa Michel
Extrait du film « The wolf of wall street »

Pour son grand retour sur le tapis rouge, Margot Robbie a récemment captivé tous les regards. À Londres, l’actrice et productrice australienne assistait à l’avant-première de son nouveau film « A Big Bold Beautiful Journey » aux côtés de l’acteur irlandais Colin Farrell, et sa tenue n’est pas passée inaperçue.

Une apparition qui fait sensation

Vêtue d’une robe longue entièrement légère et scintillante, signée Armani Privé (collection haute couture printemps-été 2025), Margot Robbie a ébloui la soirée. Sa silhouette était sublimée par des cristaux et sequins minutieusement brodés, tandis qu’un dos nu vertigineux ajoutait une touche d’élégance. Margot Robbie affichait un style à la fois moderne, glamour et affirmé. À ses côtés, Colin Farrell avait opté pour un look chic et british avec un long trench beige porté sur un costume noir Dolce & Gabbana.

Une actrice en pleine renaissance

Cette apparition marque aussi le retour de Margot Robbie sous les projecteurs, moins d’un an après avoir donné naissance à son fils. L’actrice, restée discrète depuis la fin de la tournée promo du film « Barbie », revient avec un rôle marquant dans ce film mêlant romance et science-fiction.

Dans « A Big Bold Beautiful Journey », elle incarne Sarah, une femme qui, avec David (Colin Farrell), découvre un passage secret permettant de revivre les moments marquants de leur passé. Un voyage onirique à travers les souvenirs, qui promet déjà de toucher le public.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par British Vogue (@britishvogue)

Un film très attendu

Prévu en salles le 19 septembre, le film suscite un engouement fort depuis la sortie de sa bande-annonce. Certains fans parlent déjà du « film de l’année », saluant l’alchimie entre les deux acteurs principaux et l’originalité du scénario.

Avec cette apparition remarquée et ce rôle qui s’annonce déjà marquant, Margot Robbie confirme ainsi qu’elle demeure l’une des figures incontournables du cinéma hollywoodien. Entre élégance sur le tapis rouge et choix artistiques audacieux, l’actrice semble entamer une nouvelle étape de sa carrière, prête à séduire à la fois le public et la critique.

