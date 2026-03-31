Fini le pixie blond : l’actrice Brie Larson change de look avec une nouvelle coupe de cheveux

L’actrice, réalisatrice et chanteuse américaine Brie Larson a récemment affiché un changement de look qui n’est pas passé inaperçu. Après avoir porté pendant plus d’un an une coupe pixie blonde très courte, elle apparaît désormais avec une chevelure longue et brune, marquant une évolution notable de son style capillaire.

Une transformation capillaire remarquée sur le tapis rouge

Brie Larson a présenté cette nouvelle coupe lors de la première de « The Super Mario Galaxy Movie » à Kyoto, le 28 mars 2026. Pour l’occasion, elle arborait des cheveux longs, coiffés en ondulations souples inspirées du style old Hollywood. Sa coiffure accompagnait une robe vert sarcelle à l’esthétique rétro, caractérisée par des épaules structurées et un haut croisé.

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Une nouvelle interprétation de son style

Le lendemain, Brie Larson a confirmé ce changement capillaire lors de sa présence au Grand Prix de Formule 1 du Japon, organisé sur le circuit de Suzuka. Cette fois, elle portait ses cheveux longs dans une version lisse avec une raie légèrement sur le côté. Elle a opté pour une tenue plus décontractée, composée d’une veste en cuir noire associée à un t-shirt graphique, créant un contraste avec l’apparence de la veille.

Cette transformation capillaire marque un tournant par rapport à ses choix récents. Depuis 2024, Brie Larson avait en effet adopté plusieurs versions de coupes très courtes, notamment un buzz cut réalisé pour un rôle sur scène à Londres, avant de passer à un pixie brun puis à une version blonde platine au fil des mois.

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L’évolution d’une signature beauté

Les changements capillaires de Brie Larson illustrent finalement la manière dont certaines personnalités explorent différentes identités stylistiques au gré de leurs projets professionnels et de leurs envies personnelles. Le passage d’une coupe très courte à des cheveux longs et foncés peut également refléter une volonté de renouvellement esthétique ou artistique.

En affichant cette nouvelle coiffure lors de deux événements publics successifs, Brie Larson en tout cas confirme son goût pour les transformations capillaires marquantes, qui suscitent régulièrement l’intérêt du public et des médias spécialisés.

Avec cette chevelure longue et brune, Brie Larson propose ainsi une nouvelle interprétation de son style, oscillant entre élégance classique et modernité. Ce changement capillaire souligne la capacité de l’actrice à réinventer son image tout en restant fidèle à une approche créative de la beauté.