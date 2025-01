La fille de Bill Gates en bikini : son message sur l’avortement qui affole la toile

Phoebe Gates, la benjamine du milliardaire Bill Gates et de Melinda French Gates, n’a rien de la « fille à papa » pourrie gâtée et capricieuse. Sur Instagram, la jeune femme de 22 ans, d’habitude discrète, a partagé une photo d’elle en bikini, pour la bonne cause. Elle n’a pas pris la pose en maillot deux pièces pour afficher sa plastique ou jouer les pin up 2.0. Elle l’a fait pour défendre le droit à l’avortement et protester contre les interdits qui pèsent sur les femmes aux États-Unis. Ses convictions féministes, elle les tient de sa mère, militante de la première heure.

Une prise de position forte en faveur de l’avortement

Si Bill Gates est connu pour sa fortune, sa fille cadette, Phoebe Gates, elle, est réputée pour ses nobles valeurs et sa richesse d’esprit. Longtemps restée dans l’ombre du milliardaire philanthrope, elle élève de plus en plus sa voix pour clamer la liberté des femmes, une cause qui lui est chère. En juin 2022, Phoebe Gates poste une photo d’elle dans un bikini immaculé. À travers ce portrait intégral, elle ne se contente pas de « faire la mannequin » ou de vanter sa silhouette. Elle souhaite faire passer un message fort. Bien loin des souvenirs de vacances que la jeune femme publie ordinairement, ce cliché s’accompagne d’un slogan puissant : « Mon corps, mes choix ».

Cette photo aux accents militants a fait irruption dans son feed peu de temps après les débats autour de l’arrêt Roe v. Wade, qui a permis de légaliser le droit à l’avortement aux États-Unis. Pour l’étudiante, revenir sur ce texte et envisager de le retirer est une aberration, un saut en arrière. Sacrifier ce qu’elle qualifie, en description, de « droit humain fondamental », est « ridicule » pour celle qui a récemment créé « Everybody’s Fight : An In Bloom Series », série qui se consacre à la liberté reproductive.

« Notre génération de femmes est aujourd’hui moins libre que celles qui nous ont précédées. Comment pourrais-je accepter cela ? Je ne le ferai pas et je sais que je suis en bonne compagnie », a-t-elle insisté dans les colonnes du magazine People

Un message aligné avec les valeurs familiales

Il n’est pas surprenant que Phoebe ait choisi de se prononcer sur ce sujet houleux. Sa mère, Melinda French Gates, est une ardente défenseuse des droits des femmes. Elle a investi des milliards de dollars, via la Fondation Bill et Melinda Gates, pour améliorer l’accès à la contraception et à la santé reproductive dans le monde.

Derrière l’opulence et les billets verts se cache aussi une famille progressiste, qui revendique l’égalité des sexes. En 2017, l’ex-couple Gates dénonçait en effet ouvertement le décret anti-avortement émis par Donald Trump. « Nous sommes inquiets que ce glissement puisse toucher des millions de femmes et de jeunes filles dans le monde », avouait Melinda Gates dans les colonnes du média The Guardian.

Phoebe Gates reprend le flambeau et donne de la résonance au discours passé de ses parents. Au lieu de s’exprimer simplement au micro d’un journaliste, elle a préféré partager son opinion dans une publication volontairement provocatrice. Elle mène ses combats politiques à sa manière, en faisant fi des « règles de convenance ». Elle utilise le soft power des réseaux sociaux pour se faire entendre. Pas surprenant pour une fille qui a baigné dans la Tech depuis son plus jeune âge.

Phoebe Gates, une jeune femme engagée

Phoebe Gates est souvent présentée en « gravure de mode ». Or, elle ne se résume pas seulement à ses looks et à ses démonstrations de style au bras de son père. Bien qu’elle soit née dans l’une des familles les plus influentes au monde, Phoebe Gates s’est toujours efforcée de tracer son propre chemin. Elle aurait pu investir dans le bitcoin ou se construire son propre empire. Mais à la place, elle a décidé de tendre sa main aux femmes et de capitaliser sur la sororité.

Ce cliché, à corps découvert, n’est qu’un bref extrait de ses engagements en faveur des femmes. Régulièrement accusée de « politiser » son image, Phoebe Gates ne fait pourtant pas semblant de s’intéresser aux droits des femmes. En septembre 2022, elle publie une tribune à la gloire de la Femtech dans Teen Vogue. L’année suivante, elle participe au 20e anniversaire de la Fondation Shawn Carter, qui œuvre pour une éducation équitable.

Certains prétendent que Phoebe Gates est mal placée pour porter cette cause. Mais ce n’est pas parce que la vingtenaire fait partie de l’élite qu’elle n’a pas conscience de la réalité qui l’entoure. Elle se sent d’ailleurs pleinement concernée par cette régression des droits et souhaite éviter le pire.