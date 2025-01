Cette mannequin brésilienne de 43 ans séduit toutes les générations

À 43 ans, Adriana Lima continue de captiver toutes les générations. Mannequin brésilien de renommée internationale, elle s’est fait connaître notamment en tant qu’Ange de Victoria’s Secret de 1999 à 2018, devenant au passage l’un des visages les plus emblématiques de la marque de lingerie. Élue « l’Ange Victoria’s Secret le plus valorisé » en 2017, elle incarne depuis plus de deux décennies une figure incontournable de l’industrie de la mode.

Des débuts remarqués

Adriana Lima est repérée très tôt : à seulement 15 ans, elle remporte le concours « Supermodel of Brazil » organisé par Ford Models, avant de décrocher la deuxième place lors de la compétition mondiale l’année suivante. Cette ascension précoce lui ouvre les portes de l’agence Elite Model Management, à New York, où elle signe rapidement un contrat et entame alors une carrière fulgurante.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Lima Lemmers Fans🪽 (@adriana.l.fans)

Un parcours multimédia

Sa notoriété s’étend bien au-delà du mannequinat : Lima s’illustre dans de nombreuses campagnes publicitaires, notamment pour Maybelline, ou encore dans des spots destinés au Super Bowl et à la marque Kia Motors. Depuis 2014, elle figure régulièrement dans les palmarès des mannequins les mieux payés du monde. Chaque année, son nom apparaît dans le classement Forbes, soulignant l’ampleur de son succès international.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue España (@voguespain)

Ambassadrice de marques

Adriana Lima a également prêté son image à différentes maisons prestigieuses. De Desigual (marque barcelonaise) à Calzedonia pour ses collections de beachwear, en passant par Sportmax ou encore la joaillerie Chopard, la mannequin s’est imposée comme l’ambassadrice de choix pour représenter un style sophistiqué et contemporain. Plus récemment, elle a collaboré avec IWC, Puma ou Maybelline, confirmant sa place au sommet des égéries mode et beauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adriana Lima Lemmers Fans🪽 (@adriana.l.fans)

Ce qui distingue Adriana Lima, c’est sa capacité à séduire un large public à travers les générations. Son parcours prouve qu’elle sait se renouveler et rester pertinente, autant sur les podiums que dans les médias. De ses débuts fracassants à son statut d’icône moderne, elle demeure une source d’inspiration pour de nombreuses fans et aspirantes mannequins, tout en participant à redéfinir l’image de la femme brésilienne dans l’industrie de la mode.