« Magnifique » : à 40 ans, Irina Shayk s’affiche en tenue de plage et fait réagir

Naila T.
@irinashayk / Instagram

La mannequin russe Irina Shayk a partagé une nouvelle image sur Instagram qui a immédiatement circulé en ligne : un selfie pris devant un miroir, où elle apparaît en tenue de plage.

Une pièce noire structurée par des liserés

Sur la photo, Irina Shayk porte une tenue de plage noire minimaliste, soulignée par des liserés graphiques qui dessinent la silhouette et renforcent l’équilibre visuel de l’ensemble. Ces détails subtils apportent une dimension « plus travaillée » à une pièce volontairement épurée.

 

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Une esthétique plage devenue signature

Irina Shayk est régulièrement associée à des looks estivaux sobres, souvent capturés via des selfies ou des clichés pris en dehors des tapis rouges. Cette approche minimaliste, centrée sur des coupes simples et des lignes nettes, est devenue une véritable signature stylistique.

Une réaction immédiate sur les réseaux sociaux

La publication a rapidement suscité de nombreuses réactions. Entre compliments et admiration, les internautes saluent une nouvelle fois son aisance à imposer une image forte, même dans un format aussi direct qu’un selfie miroir.

Avec ce selfie en tenue de plage, Irina Shayk confirme ainsi son statut d’icône mode capable de transformer une simple image du quotidien en moment viral. Une apparition qui illustre encore une fois l’impact de sa présence sur les réseaux sociaux.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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