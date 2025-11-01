« Magnifique », Virginie Efira adopte la couleur phare de l’automne

Fabienne Ba.
@efira_virginie/Instagram

L’actrice Virginie Efira a récemment adopté une nouvelle teinte de cheveux qui fait déjà sensation cet automne 2025 : un blond miel chaud et lumineux. Ce choix, à la fois naturel et dans l’air du temps, lui confère un éclat radieux, parfait pour la saison grise.

Le blond miel, la couleur phare de l’automne 2025

Lors de ses apparitions publiques, notamment lors de la promotion de son dernier film « Les Braises », Virginie Efira a dévoilé un blond lumineux, aux nuances dorées et chaudes. Cette couleur, appelée aussi « blond caramel », séduit par sa capacité à réveiller le teint et à apporter du chic à n’importe quelle carnation. Les experts coiffure la placent en tête des tendances du moment, grâce à son rendu naturel et facile à porter. Finis les blond very light ou platine, place à ces teintes chaudes qui reflètent la lumière et offrent un effet bonne mine instantané.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Virginie Efira (@efira_virginie)

Un style naturel et élégant

Ce changement capillaire n’est pas une simple mode. Virginie Efira le porte merveilleusement bien, associant son blond miel à des looks sophistiqués mais simples, tels que des pulls neutres ou des vestes en tweed. Lors de ses sorties, son maquillage doux met en valeur ses nouveaux reflets lumineux, renforçant son image de femme élégante et naturelle. Ce choix de coloration s’inscrit dans une volonté de célébrer la richesse de la saison automnale. Avec cette couleur, Virginie Efira respire le bonheur et la fraîcheur, tout en restant fidèle à son style.

La tendance blonde, une valeur sûre pour 2025-2026

Le blond miel est promis à un avenir radieux en 2026. Sa nuance chaude et subtile multiplie les effets : il camoufle les racines, illumine le teint, et convient à toutes les carnations. Plus qu’une simple coloration, c’est une véritable déclaration de style pour celles qui souhaitent allier naturel et glamour.

Virginie Efira, en adoptant cette teinte, confirme ainsi la tendance et inspire ses fans. L’automne 2025, avec son blond lumineux, s’annonce sous le signe de l’élégance solaire.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
