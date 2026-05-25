À 70 ans, Geena Davis illumine Cannes dans une robe rouge couverte de sequins

L’actrice, productrice et scénariste américaine Geena Davis a clôturé en beauté le Festival de Cannes 2026 (du 12 au 23 mai). Lors de la cérémonie de clôture au Palais des Festivals, elle a fait sensation dans une spectaculaire robe couverte de sequins, dont l’effet évoquait un véritable feu d’artifice. Une apparition étincelante qui s’inscrit dans la tendance forte de cette édition, où les paillettes ont régné en maître sur le tapis rouge.

Une robe à sequins effet feu d’artifice

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe longue de Geena Davis se distingue par son travail minutieux de perles et de sequins, déclinés dans des tons chauds et joyaux. Sans bretelles, elle révèle un corsage sculptural à l’encolure pointue, qui dirige élégamment le regard vers le visage de l’actrice. L’agencement complexe des paillettes crée l’illusion d’un feu d’artifice éclatant dans toutes les directions, conférant à la silhouette une dimension à la fois festive et spectaculaire. Un choix parfaitement adapté à l’esprit solennel d’une soirée de clôture.

Des découpes subtiles et un dos fendu

Sur le côté, une découpe discrète, maintenue par une fine bande de voile léger, apporte une touche de modernité sans rompre l’élégance de l’ensemble. À l’arrière, une fente remontant jusqu’au genou dynamise la silhouette et laisse entrevoir une paire d’escarpins noirs à bout pointu. Ces détails, savamment dosés, témoignent d’un travail de couture soigné, issu d’une collection pre-fall 2026.

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Des bijoux précieux et une beauté lumineuse

Pour accompagner cette robe, Geena Davis a misé sur des bijoux d’exception, ornés de diamants et de rubis : une bague, un bracelet et des boucles d’oreilles assorties, évoquant par leur forme des coquillages échoués sur le sable. Côté beauté, l’équipe de l’actrice a opté pour une mise en valeur tout en douceur : une bouche rose glossy et un fard à paupières scintillant, qui font ressortir les reflets joyaux des sequins de la robe.

Avec cette robe à l’effet « feu d’artifice », Geena Davis signe ainsi l’une des apparitions les plus éclatantes de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes 2026. Une démonstration que l’élégance scintillante n’a pas d’âge.