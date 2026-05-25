Dans un look scintillant, Sydney Sweeney relance une tendance beauté des années 2000

Julia P.
@sydney_sweeney / Instagram

L’actrice et productrice américaine Sydney Sweeney, qui incarne le personnage de Cassie dans la série à succès « Euphoria », est au cœur d’une nouvelle tendance beauté. Pour les besoins d’un épisode, la maquilleuse en chef de la série, Donni Davy, a imaginé un look entièrement scintillant, à base de strass et de paillettes, qui ravive une esthétique emblématique des années 2000. Partagé sur les réseaux sociaux accompagné d’un tutoriel, ce maquillage a immédiatement séduit les internautes.

Un maquillage scintillant signé « Euphoria »

Connue pour ses partis pris « audacieux », la série « Euphoria » a fait du maquillage une véritable signature visuelle. Pour ce nouveau look, porté par le personnage de Cassie, la maquilleuse Donni Davy a misé sur une brillance maîtrisée. Sur les paupières de Sydney Sweeney, un fard scintillant aux reflets rose et lilas illumine le regard, rehaussé d’un liner orné de strass délicatement positionnés. Les cils, généreusement chargés de mascara, encadrent un regard volontairement « doll-like », tandis qu’un blush rosé et des lèvres glossy parachèvent cette esthétique sucrée et lumineuse.

 

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Le retour des strass et du glitter des années 2000

Ce maquillage puise directement dans les codes beauté des années 2000, marquées par l’usage généreux des paillettes, des strass et des teintes acidulées. Le liner serti de cristaux, en particulier, rappelle les looks emblématiques de cette décennie, où le scintillement était roi. En remettant cette esthétique au goût du jour, la série confirme le grand retour de la tendance « Y2K » dans l’univers de la beauté, déjà très présente dans la mode et sur les réseaux sociaux. Une nostalgie réinterprétée avec une touche contemporaine.

Avec ce maquillage scintillant inspiré des années 2000, Sydney Sweeney et l’équipe d’« Euphoria » confirment ainsi le pouvoir d’influence de la série en matière de beauté. Une tendance lumineuse qui devrait inspirer de nombreux looks dans les mois à venir.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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