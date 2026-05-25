« Cette femme est irréelle » : Jessica Alba fascine avec un nouveau selfie

L’actrice et entrepreneuse américaine Jessica Alba a partagé sur Instagram une publication empreinte de douceur, qui a immédiatement séduit ses abonnés. Au fil d’un carrousel d’images, elle livre une réflexion personnelle sur le mois de mai, accompagnée d’un selfie « au naturel ». En quelques heures, les commentaires se sont multipliés, nombreux à saluer son éclat. « Cette femme est irréelle », peut-on notamment lire parmi les nombreux messages d’admiration.

Une publication empreinte de gratitude

En légende de sa publication, Jessica Alba a partagé une véritable « lettre d’amour au mois de mai ». L’actrice y confie son désir de ralentir et de savourer pleinement chaque instant, qu’il soit grand ou minuscule. « Cette année file à toute vitesse, et je me rappelle de ralentir et de tout absorber », écrit-elle, évoquant avec sincérité « les grands moments, les plus calmes, le chaos, la beauté ». Elle se dit particulièrement reconnaissante pour les personnes qui l’entourent, la croissance personnelle, les rires et les petits instants du quotidien.

Un selfie « au naturel » salué par les internautes

En couverture de ce carrousel, Jessica Alba a choisi un selfie tout en simplicité. Elle arbore un maquillage minimaliste : un teint lumineux, un regard souligné avec délicatesse et des lèvres habillées d’une touche glossy. Pour seuls accessoires, de grandes créoles dorées et une tenue décontractée composée d’un sweat à capuche gris. Cette image illustre une beauté sans artifice, particulièrement appréciée de sa communauté.

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Un message qui invite à ralentir

Au-delà de son esthétique, cette publication porte un message qui résonne auprès de nombreux internautes. En invitant chacun à savourer le moment présent et à cultiver la gratitude, Jessica Alba s’inscrit dans une tendance de fond valorisant le bien-être et la pleine conscience. « À bientôt, juin », conclut-elle avec tendresse, refermant cette parenthèse réflexive sur une note optimiste et apaisée.

Avec cette publication sincère et lumineuse, Jessica Alba prouve ainsi qu’authenticité et sérénité peuvent aller de pair. Un message inspirant, qui invite à ralentir le rythme et à apprécier les petits bonheurs du quotidien, porté par une beauté naturelle largement saluée.