Dans une robe dorée, Eva Longoria attire tous les regards sur le tapis rouge

Léa Michel
@evalongoria / Instagram

Le 23 mai 2026 marquait la cérémonie de clôture de la 79e édition du Festival de Cannes (du 12 au 23 mai), et l’ultime montée des marches sur le mythique tapis rouge. Pour ce dernier rendez-vous, l’actrice américaine Eva Longoria a une nouvelle fois fait sensation. Drapée dans une longue robe dorée éclatante, elle a captivé les photographes et confirmé son statut d’habituée incontournable de la Croisette, où elle figure parmi les visages les plus attendus chaque année.

Une robe dorée fendue

Pièce maîtresse de cette apparition, la longue robe dorée d’Eva Longoria misait sur l’éclat et l’élégance. À l’encolure droite et sans bretelles, elle dégageait les épaules avec sobriété, tandis qu’une fente venait dynamiser la silhouette et apporter du mouvement à chaque pas. La teinte dorée, lumineuse et chaleureuse, captait la lumière des projecteurs et garantissait une présence immédiatement remarquable sur le tapis rouge. Un choix mode parfaitement adapté au caractère solennel d’une soirée de clôture.

 

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Une dernière montée des marches remarquée

Eva Longoria s’est présentée parmi les premières sur le tapis rouge de cette cérémonie de clôture, en tant qu’égérie d’une grande maison de beauté. Elle a été suivie de plusieurs autres personnalités représentant la même marque, parmi lesquelles des figures internationales du cinéma et une créatrice de contenu française très suivie. Cette dernière montée des marches, particulièrement attendue, a rassemblé de nombreuses silhouettes élégantes venues clôturer en beauté une édition riche en moments mode marquants.

Une journée doublement spéciale

Cette apparition cannoise coïncidait avec une excellente nouvelle pour l’actrice. Le jour même, Eva Longoria a en effet annoncé rejoindre le casting de l’adaptation internationale de la célèbre série « Dix pour cent ». « Un nouveau membre du casting a rejoint la conversation », a annoncé le compte de la plateforme, relayé par l’actrice elle-même. Une journée doublement faste, entre éclat sur le tapis rouge et annonce professionnelle réjouissante.

Avec cette robe dorée portée lors de la cérémonie de clôture, Eva Longoria a ainsi signé l’une des dernières apparitions marquantes de cette 79e édition du Festival de Cannes. Une démonstration d’élégance solaire, à la hauteur de l’événement.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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