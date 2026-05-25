En robe ombrée, Zara Larsson mise sur une silhouette tropicale

La chanteuse suédoise Zara Larsson a illuminé la Croisette à l’occasion du prestigieux gala de l’amfAR, où elle s’est produite. Pour cet événement caritatif, l’une des soirées les plus courues organisées en marge du Festival de Cannes, elle a opté pour une robe ombrée aux teintes éclatantes, déclinant l’orange, le jaune et le vert. Une silhouette résolument tropicale et solaire, qui a immédiatement retenu l’attention des internautes.

Une robe ombrée aux teintes tropicales

Pièce maîtresse de cette apparition, la robe de Zara Larsson se distingue par son dégradé de couleurs spectaculaire. Du orange chaleureux au vert profond, en passant par un jaune lumineux, les nuances se fondent les unes dans les autres dans un effet ombré particulièrement réussi. Cette palette ensoleillée évoque instantanément les ambiances tropicales et tranche avec les classiques noirs ou pastels souvent privilégiés sur les tapis rouges. Le tissu, savamment drapé, accompagne le mouvement avec fluidité et confère à l’ensemble une élégance à la fois vive et estivale.

Des découpes et une taille basse

Au-delà de sa palette éclatante, la robe de Zara Larsson se démarque par sa construction travaillée. Des découpes, soigneusement positionnées, viennent dynamiser la silhouette et apporter une touche de modernité à l’ensemble. La robe joue également sur une taille basse, dite « drop-waist », qui lui confère une allure résolument contemporaine. Ce jeu de coupes et de proportions, à la fois maîtrisé et original, fait de cette tenue l’une des plus remarquées de la soirée.

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Une apparition dans un cadre prestigieux

Cette apparition s’inscrit dans le cadre du gala de l’amfAR, rendez-vous incontournable de la lutte contre le sida, qui réunit chaque année de nombreuses personnalités du monde du cinéma, de la mode et de la musique. En montant sur scène pour interpréter ses titres, Zara Larsson a doublement marqué l’événement : par sa performance musicale, mais aussi par cette silhouette tropicale qui a su capter tous les regards. Une présence remarquée, qui confirme son statut de figure pop incontournable.

Avec cette robe ombrée aux teintes tropicales, Zara Larsson signe ainsi l’une des apparitions les plus solaires de cette soirée cannoise. Une démonstration de mode où la vivacité des couleurs se conjugue à une construction soignée.