Golden Globes 2025 : découvrez les looks beauté qui ont électrisé la soirée !

Hier 5 janvier 2025, la saison des récompenses a débuté en fanfare avec les Golden Globe Awards, un spectacle éclatant de stars réunissant les plus grands noms du cinéma et de la télévision. Si la mode était évidemment à couper le souffle, les looks beauté qui ont complété ces tenues étaient tout aussi dignes d’être sous les projecteurs. Découvrez ceux qui ont électrisé la soirée !

Des coiffures audacieuses et spectaculaires

Nicole Kidman : la bombshell hollywoodienne

Dominant la nuit, l’actrice Nicole Kidman a incarné l’ultime glamour hollywoodien avec une bouffant volumineux inspirée des années 60 et 70. Coiffée par son styliste Adir Abergel, elle a utilisé les extensions Bellami Silk Seam pour ajouter de la longueur et l’huile Virtue Healing Oil pour une finition brillante. Sa peau « sculptée » a apporté une touche fraîche et moderne à ce look rétro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adir Abergel (@hairbyadir)

Margaret Qualley : style rétro avec une touche moderne

L’actrice Margaret Qualley de « The Substance » a également adopté un style rétro, portant un headband métallique élégant qui complétait parfaitement sa coiffure bouffante. Ce choix a ajouté une dimension sophistiquée à son apparence, rappelant les icônes de la mode des décennies passées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Margaret Qualley (@margaretqualleyfans)

Zendaya : le bob ondulé écarlate

L’actrice Zendaya a embrassé le camp des cheveux roux flamboyants avec son bob ondulé cramoisi, ajoutant une touche de couleur et de texture à son look. Sa coupe a été réalisée par son coiffeur, Coree Moreno, utilisant le ghd Curve Classic Curl Iron pour une texture supplémentaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zendaya fan account🧚🏽‍♀️ (@zendayacollective)

Rachel Brosnahan : mi-haut chic et cheveux longs

L’actrice Rachel Brosnahan a opté pour un mi-haut sophistiqué avec ses cheveux longs et lisses, mettant en valeur sa peau éclatante grâce aux produits de Yon-Ka Paris. Sa maquillage lumineux a complété parfaitement ce look élégant et raffiné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par rachel brosnahan fans corner (@brosnafan)

Des maquillages classiques revisités

Zoë Kravitz : élégance intemporelle

Zoë Kravitz, réalisatrice de « Blink Twice », a adopté un maquillage classique avec des cat eyes sophistiqués, un blush doux et des lèvres nude. Son look frais et magnifique a souligné sa beauté naturelle, ajoutant une touche moderne aux techniques de maquillage traditionnelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zoë isabella kravitz source. (@zoekravitzsource_)

Anna Sawai : douceur rose pour Shōgun

L’actrice, chanteuse et danseuse Anna Sawai du film « Shōgun » a radié de beauté avec son eyeliner style kitten-flick et ses lèvres rosées. Son maquillage a été réalisé avec les produits Dior Beauty Rouge Dior Contour en #229 Rose Spice et Dior Addict Lip Glow en #038 Rose Nude, créant un équilibre parfait entre douceur et sophistication.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Demi Moore : une vision en champagne

À 62 ans, Demi Moore a harmonisé son regard avec sa robe grâce à une application de fard à paupières doré métallique. Son maquilleur, Rokael, a utilisé la palette Diorshow 5 Couleurs Eye Palette de Dior Beauty en teinte #559 Poncho pour créer un effet smoky. Pour une touche de contraste sur les coins intérieurs des yeux, il a balayé la teinte #539 Grand Bal. Ce maquillage sophistiqué a parfaitement complété sa robe, ajoutant une touche de glamour et de modernité à son apparence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brad Goreski (@bradgoreski)

Cynthia Erivo : cristaux et éclat

L’actrice et chanteuse britannique Cynthia Erivo du film « Wicked » a brillé avec ses ongles 3D cristallisés, créés par l’artiste de vernis à ongles Mycah Dior. Les teintes OPI Kyoto Pearl, Rated Pea-G, Fiyero’s My Mani, Miami Beet et Princesses Rule! ont ajouté une dimension artistique et glamour à son look, faisant de ses ongles une véritable œuvre d’art.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cynthia Erivo (@cynthiaerivo)

Tendances beauté incontournables

Look naturel et lumineux

Les maquilleur·se·s ont principalement misé sur des yeux de chat emblématiques, un blush léger et des lèvres nude pour créer des looks intemporels et élégants. Ces éléments de maquillage classiques ont été réinterprétés de manière moderne, offrant fraîcheur et sophistication aux célébrités présentes sur le tapis rouge.

Accessoires métalliques et glamours

Les headbands métalliques et autres accessoires brillants ont en majorité apporté une touche de glamour et de modernité aux coiffures rétro des actrices, soulignant l’importance des détails dans la création de looks mémorables.

La saison des Golden Globes 2025 a été marquée par des choix de beauté sophistiqués, mettant en valeur l’authenticité des célébrités. Des coiffures volumineuses aux maquillages classiques revisités, chaque star a su apporter sa propre touche unique à l’événement. Ces looks inspirants montrent que la beauté est à la fois une expression personnelle et une œuvre d’art, prête à évoluer avec les tendances et les individu·e·s.