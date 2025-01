En robe transparente, cette chanteuse confirme le retour de cette tendance pour 2025 !

La chanteuse et actrice française Louane continue de surprendre et d’inspirer ses fans par ses choix vestimentaires et son authenticité. Pour célébrer le passage à la nouvelle année, elle a choisi de passer les Fêtes de Noël au soleil, partageant des moments inoubliables avec sa fille de 4 ans Esmée, et son compagnon Florian Rossi. Sur Instagram, elle a dévoilé une série de photos qui ont immédiatement fait sensation sur la toile.

Une tenue (presque) transparente signée Miss Rosier

Pour marquer cette occasion spéciale, Louane a opté pour une robe semi-transparente signée Miss Rosier, une marque prisée par de nombreuses influenceuses ces derniers mois. Déclinée en plusieurs coloris, Louane a choisi une version crème, une nuance douce qui sublime son teint et souligne délicatement sa silhouette.

Avec son haut plissé et bouffant mêlé à un bas à volants ajusté par une large ceinture en tissu, cette robe courte allie sensualité et romantisme, épousant parfaitement les courbes de la jeune maman. La coupe flatteuse met en valeur sa silhouette, tandis que les finitions en dentelle ajoutent une touche de sophistication.

Une tendance mode 2025 : le retour du style bohème chic

Avec ses choix vestimentaires, Louane illustre parfaitement le grand retour du style bohème chic en 2025. Popularisée dans les années 2000, cette tendance se caractérise par des détails romantiques comme des volants, de la dentelle et des teintes naturelles telles que le camel. De nombreux créateurs, dont la maison de luxe Chloé, ont réinterprété ce style avec des pièces fluides et volumineuses, des coupes vaporeuses, des sandales compensées et une attention particulière aux finitions artisanales.

Après des années dominées par le style sportswear et streetwear, cette tendance s’impose comme une réponse douce et romantique aux silhouettes plus urbaines. Au printemps 2025, les robes longues, les tissus légers et les accessoires ethniques feront leur grand retour, apportant une touche de poésie au vestiaire estival.

Louane continue de briller par son authenticité et son audace stylistique. En célébrant le Nouvel An dans une robe (presque) transparente élégante et en adoptant des choix capillaires audacieux, elle envoie un message puissant sur l’acceptation de soi et la confiance en son image. Son influence positive sur les réseaux sociaux, rappelle que la véritable beauté réside dans l’authenticité.