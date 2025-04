Rumeurs de divorce : Michelle Obama répond aux spéculations

Depuis plusieurs semaines, l’absence remarquée de Michelle Obama lors d’événements politiques majeurs aux États-Unis a nourri les rumeurs les plus diverses, notamment celle d’une séparation avec son mari, l’ancien président Barack Obama. C’est dans le podcast « Work in Progress », animé par l’actrice Sophia Bush et diffusé le 8 avril 2025, que l’ex-Première dame a choisi de mettre les choses au clair.

Une discrétion qui alimente les interprétations

Le début de l’année 2025 a été marqué par deux événements symboliques aux États-Unis : la réinvestiture de Donald Trump en janvier, puis les funérailles nationales de l’ancien président Jimmy Carter. Deux rendez-vous d’importance, auxquels Michelle Obama a brillé par son absence.

Sur les réseaux sociaux, ces absences ont vite pris une tournure personnelle. Certains y ont vu le signe d’un éloignement conjugal, jusqu’à imaginer un divorce imminent. Des rumeurs largement relayées, malgré l’absence de tout élément concret pour les étayer. Face à ces spéculations, Michelle Obama a choisi de répondre calmement, en posant le cadre d’un choix intime : celui de prendre soin d’elle-même.

« J’ai choisi de faire ce qui était le mieux pour moi »

Au micro de Sophia Bush, Michelle Obama s’est exprimée avec franchise sur cette période de retrait. « J’aurais pu prendre beaucoup de ces décisions il y a des années, mais je ne me suis pas donné cette liberté », a-t-elle expliqué. En juin 2024, elle a perdu sa mère, Marian Robinson, une figure très présente dans sa vie, notamment durant les années passées à la Maison-Blanche. Ce deuil a été un tournant.

« J’ai choisi de faire ce qui était le mieux pour moi, pas ce que j’étais obligée de faire, pas ce que je pensais que les autres voulaient que je fasse ». Une prise de position qui, selon elle, reste encore difficilement acceptée quand elle vient d’une femme. « C’est ce qui nous pose problème, en tant que femmes, c’est de décevoir les gens. À tel point que cette année, les gens ne pouvaient même pas imaginer que je prenais une décision personnelle, au point de supposer que mon mari et moi étions en instance de divorce », souligne-t-elle.

Un couple toujours uni

Mariés depuis plus de 30 ans, Michelle et Barack Obama ont toujours affiché une grande complicité. Durant la dernière campagne présidentielle, ils s’étaient mobilisés ensemble en soutien à la candidate démocrate Kamala Harris. En octobre 2024, l’ancien président avait réaffirmé publiquement son affection, déclarant sur X (ex-Twitter) : « Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure partenaire et amie pour traverser la vie ».

Le couple a souvent été perçu comme un repère de stabilité et de modernité dans le paysage politique américain. La réponse de Michelle Obama résonne donc comme une volonté de préserver ce lien, tout en affirmant son droit à la discrétion et à l’autonomie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michelle Obama (@michelleobama)

Une nouvelle phase, plus personnelle

Depuis la fin du mandat présidentiel de son mari, Michelle Obama a poursuivi un engagement soutenu sur les questions d’éducation, de santé mentale et d’égalité. Elle continue à donner des conférences, à intervenir dans des initiatives internationales, mais à un rythme qu’elle choisit désormais plus librement. Dans le podcast animé par l’actrice Sophia Bush, elle confie que l’éducation de ses filles, Sasha et Malia, reste au cœur de ses priorités. « Je donne encore du temps, je fais des discours, je suis présente sur la scène internationale, mais je fais aussi de la place pour ce qui compte vraiment », dit-elle.

Cette mise au point, sobre et personnelle, vise autant à répondre aux rumeurs qu’à revendiquer une forme d’indépendance. Une manière, aussi, de rappeler que l’engagement politique ne doit pas se faire au détriment de l’équilibre personnel.