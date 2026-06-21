« Je suis sourde à 60 % d’une oreille » : la confidence inattendue d’Olivia Rodrigo

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo a surpris ses fans lors d’une récente interview. Elle y a confié être sourde à 60 % de son oreille gauche, une révélation glissée avec humour à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

Une « question taquine » qui ouvre une vraie confidence

C’est sur les ondes de KISS FM UK qu’Olivia Rodrigo a livré cette confidence. Elle était l’invitée des animateurs Tyler West et Chloe Burrows pour évoquer son très attendu troisième album, « You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ». L’interview, initialement centrée sur son nouveau projet musical, a pris une tournure plus personnelle lorsqu’a été évoqué l’un des titres du disque, intitulé « What’s Wrong with Me? » – une chanson dont le titre, traduit littéralement, signifie « Qu’est-ce qui cloche chez moi ? ».

C’est ce titre qui a inspiré une question pleine d’humour à Tyler West, l’un des animateurs. « Qu’est-ce qui cloche réellement chez toi ? », a-t-il lancé en riant à la chanteuse. Plutôt que d’esquiver, Olivia Rodrigo a saisi la perche pour évoquer un aspect très personnel de sa vie. « Il y a en fait beaucoup de choses qui clochent chez moi », a-t-elle commencé en plaisantant. Avant d’enchaîner sur une révélation que peu de ses fans connaissaient.

« 60 % de surdité » à l’oreille gauche

« Je suis en fait à 60 % sourde de l’oreille gauche. Donc, si vous deviez vous asseoir de ce côté-ci [elle pointe son oreille gauche] et essayer de me dire un secret, je n’arriverais pas à comprendre ce que vous diriez », a-t-elle expliqué aux animateurs. Et d’ajouter avec malice : « Donc, si vous voulez me confier un secret, allez plutôt vers l’oreille droite ». Une révélation que Chloe Burrows, visiblement étonnée, a immédiatement relevée : « C’est incroyable, parce que tu es chanteuse et tu portes toujours des ears. C’est fou ! ».

Une surdité partielle découverte à la maternelle

Cette particularité, Olivia Rodrigo ne l’a découverte que sur le tard. C’est lors d’un test auditif effectué à la maternelle qu’elle a appris la nouvelle. Une révélation déjà évoquée par la chanteuse en décembre 2023, dans un entretien avec The Hollywood Reporter. « C’est plutôt inhabituel. Je suis à moitié sourde de l’oreille gauche. Je ne l’ai jamais su jusqu’à la maternelle environ, quand ils font ces tests sur tous les enfants. Et ils m’ont dit : ‘Oh, tu as un peu de mal à entendre’ », racontait-elle à l’époque. Une découverte précoce, qui ne l’a jamais empêchée de poursuivre ses ambitions artistiques.

Une anecdote partagée avec son amie photographe

Pour parler de cette particularité, Olivia Rodrigo avait également glissé une anecdote en 2023, à propos de l’une de ses amies proches. « L’une de mes amies est cette super photographe, Petra Collins, et elle a une très mauvaise vue. Donc on plaisante toujours en disant que je fais de la musique parce que j’entends mal, et qu’elle prend des photos parce qu’elle voit mal », confiait-elle. Une formule pleine d’humour, qui montre la manière dont Olivia Rodrigo a appris à composer avec sa particularité – voire à la transformer en source d’inspiration.

Un sujet rarement abordé par les artistes

La sincérité d’Olivia Rodrigo sur ce point est d’autant plus marquante que la question de l’audition partielle reste relativement peu évoquée par les artistes, notamment dans l’univers musical. Pour une chanteuse passant l’essentiel de ses journées en studio, sur scène ou avec un casque sur les oreilles, parler ouvertement d’une perte auditive est un geste rare. En choisissant d’en faire mention publiquement, et avec autant de légèreté, Olivia Rodrigo contribue à libérer la parole sur une réalité qui touche un nombre important de personnes à travers le monde.

En quelques phrases livrées avec humour, Olivia Rodrigo a ainsi fait bien plus que promouvoir son nouvel album. Elle a partagé une part de sa vie, en évoquant cette surdité partielle qu’elle affiche publiquement. Une confidence qui prouve, s’il en était besoin, que les plus grandes voix de la pop ne sont pas toujours celles que l’on imagine – et qu’il est possible de transformer une particularité personnelle en force créative.