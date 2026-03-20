Dans une robe noire sans bretelles, cette athlète américaine captive les regards

Dans une robe noire sans bretelles en velours chic, la gymnaste artistique américaine Jordan Chiles captive tous les regards au Maternal Health Gala à Los Angeles.

Un modèle colonne velours ultra-sophistiqué

Jordan Chiles a opté pour une robe noire longue à encolure tube, en velours lisse et brillant. Le haut sans bretelles mettait en valeur ses épaules et ses bras tatoués, tandis que la silhouette colonne soulignait sa taille et ses jambes. Avec des ongles noirs longs et un make-up smoky aux lèvres mauves, elle rayonnait d’élégance puissante sur fond bleu du backdrop.

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Un événement caritatif à Beverly Hills

Ce look a été immortalisé le 18 mars 2026 lors du Jhpiego Maternal Health Gala au Beverly Hills Hotel, un gala soutenant la santé maternelle mondiale. Parmi les stars présentes comme l’actrice et productrice américaine Gabrielle Union ou l’actrice américaine Tia Mowry, Jordan Chiles s’est imposée par sa prestance d’athlète reconvertie icône mode, après son appel gagné pour sa médaille olympique de bronze à Paris 2024.

En résumé, Jordan Chiles excelle sur tapis rouge : robe argentée cut-out symbolique au TIME Women of the Year 2026, ou gown noire à l’Ebony Power 100 Gala. Ce velours noir confirme son talent pour mixer force sportive et couture, captivant fans et photographes.