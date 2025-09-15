« On voit tout » : à 35 ans, Dakota Johnson fait polémique dans une robe « osée »

Lors du dîner annuel de la Kering Foundation organisé récemment à New York, Dakota Johnson a fait sensation… et divisé les internautes. L’actrice, productrice et mannequin américaine est apparue dans une robe noire signée Gucci, brodée de fleurs sombres et confectionnée dans un tissu délicatement ajouré, laissant entrevoir ses dessous. Une création sophistiquée, mais jugée « trop osée » par certains internautes, relançant une fois de plus le débat sur la place des vêtements dits révélateurs sur le tapis rouge.

Une apparition très commentée à la Fashion Week

Le dîner « Caring for Women », organisé le 11 septembre 2025 en marge de la Fashion Week new-yorkaise, a réuni une pléiade de personnalités engagées. Parmi elles : l’actrice et productrice américaine Jessica Chastain, l’actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise Salma Hayek, l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore, ou encore l’auteur-compositeur-interprète, musicien, producteur et acteur américain Lenny Kravitz. C’est Dakota Johnson qui a toutefois attiré tous les regards, en foulant le tapis dans une robe longue à col montant et manches longues, entièrement brodée de fleurs noires et de sequins sombres.

Portée avec un haut noir et un bas assortie, la tenue dévoilait la silhouette de l’actrice tout en jouant sur la transparence partielle. Dakota a complété ce look glamour avec des sandales noires, un collier tennis en diamants, des boucles d’oreilles émeraude, et une manucure rouge profond, ajoutant à l’intensité de l’ensemble.

Réactions contrastées en ligne

Peu après la publication des images de l’événement, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains internautes ont salué le choix mode audacieux et élégant de l’actrice, la décrivant comme « magnétique », « puissante » ou encore « gothique chic ». Plusieurs fans ont applaudi la prise de risque stylistique, la comparant à une « héroïne de mode ».

À l’opposé, de nombreuses critiques ont fusé, qualifiant la robe de « trop révélatrice » ou encore de « déplacée pour un événement engagé ». Parmi les commentaires : « On voit tout. Pourquoi s’habiller comme ça pour un dîner de charité ? », « Dommage, elle est belle, elle n’a pas besoin d’en montrer autant », ou encore « C’est de la provocation inutile ».

Une robe entre esthétique assumée et liberté de style

Ce n’est pas la première fois que Dakota Johnson opte pour des tenues marquantes. Régulièrement encensée pour son style minimaliste et ses choix mode affirmés, elle semble cultiver une esthétique personnelle où sensualité et élégance ne s’opposent pas.

Cette robe signée Gucci s’inscrit dans une tendance plus large du vestiaire féminin sur tapis rouge : oser, et brouiller les frontières entre pudeur et affirmation de soi. Comme d’autres personnalités (Margot Robbie, Zoë Kravitz, Florence Pugh…), l’actrice semble revendiquer le droit de maîtriser son image sans se plier aux attentes normatives.

Un contexte engagé : l’événement de la Kering Foundation

L’événement, organisé par François-Henri Pinault et Salma Hayek, visait à soutenir les initiatives contre les violences faites aux femmes. Un cadre engagé qui a, pour certains, accentué la polémique sur la tenue choisie. Rien n’indique toutefois que la fondation ou les organisateurs aient exprimé une quelconque réserve sur les choix vestimentaires des invitées. Au contraire, l’atmosphère de la soirée – à la fois festive et solidaire – semble avoir célébré la pluralité des styles et des expressions féminines, sans dress code restrictif.

En définitive, cette apparition de Dakota Johnson illustre une fois de plus le dialogue complexe entre mode, liberté personnelle et perception du public. Si sa robe a suscité des réactions contrastées, elle rappelle surtout que le style est avant tout un moyen d’expression et un choix personnel.