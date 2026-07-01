À 80 ans, Helen Mirren surprend avec une nouvelle coiffure asymétrique

L’actrice britannique et américaine Helen Mirren a fait sensation à Taormine, en Italie, en arborant une coupe asymétrique, en rupture franche avec son carré devenu signature.

Une apparition remarquée au Festival du Film de Taormine

C’est en Italie, sur l’île de Sicile, qu’Helen Mirren a livré sa dernière surprise stylistique. L’actrice oscarisée s’est rendue à la 72ᵉ édition du Festival du Film de Taormine, l’un des plus anciens rendez-vous cinématographiques d’Europe. Sur le tapis rouge, elle a immédiatement attiré l’attention des photographes – non seulement par le choix de sa tenue, mais surtout par sa transformation capillaire. Une apparition qui s’inscrit dans la lignée de ses passages remarqués sur les plus grands tapis rouges européens.

Une coupe asymétrique en rupture avec son carré signature

Helen Mirren, connue depuis plusieurs années pour son carré droit longueur épaules, a fait le choix d’une métamorphose franche : ses cheveux ont été raccourcis jusqu’à la nuque et taillés dans une coupe asymétrique résolument moderne. Loin de l’évolution timide, Helen Mirren a opté pour un véritable changement, en rupture avec la coupe qui constituait sa signature visuelle depuis plusieurs années. Une preuve, s’il en fallait une, qu’à 80 ans, l’expérimentation est un terrain accessible.

Sa chevelure argentée pleinement affichée

Helen Mirren n’a pas seulement modifié la forme de sa coupe : elle continue par ailleurs d’afficher pleinement sa chevelure naturellement argentée. Ce gris, devenu l’une de ses caractéristiques les plus reconnaissables, est désormais associé à une coupe plus courte et plus structurée, ce qui en renforce l’impact visuel. Cette mise en valeur du gris naturel s’inscrit dans une démarche plus large d’acceptation du vieillissement, qu’Helen Mirren revendique depuis plusieurs années dans ses prises de parole publiques. Une cohérence entre son discours et son apparence, qui contribue à faire d’elle une figure inspirante pour de nombreuses femmes.

Une robe corail pour le tapis rouge

Pour accompagner cette nouvelle coiffure, Helen Mirren portait une robe midi plissée à col en V, dans une teinte corail éclatant qui mettait en valeur son teint et sa nouvelle coupe. Une ceinture ornée venait souligner la taille, apportant une touche couture supplémentaire à l’ensemble. La pièce, à la fois sophistiquée et lumineuse, illustre parfaitement le sens du tapis rouge cultivé par l’actrice depuis des décennies. Une silhouette élégante qui marie modernité et raffinement.

Des accessoires coordonnés

Pour parachever sa tenue, Helen Mirren a misé sur des accessoires soigneusement coordonnés. Elle portait des sandales à talons métallisées, une pochette rigide dorée et une parure de diamants particulièrement raffinée – un délicat collier à pendentif et de longues boucles d’oreilles pendantes ornées de pierres précieuses. Une accumulation maîtrisée, qui captait la lumière sans concurrencer la teinte corail de la robe. Côté beauté, son maquillage faisait écho à la couleur de sa tenue, avec un fard à lèvres et un blush coquelicot qui complétaient l’harmonie de la silhouette.

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« Avoir 80 ans, c’est fabuleux »

Cette nouvelle coiffure s’inscrit dans la continuité d’une démarche personnelle qu’Helen Mirren revendique ouvertement depuis plusieurs années : celle d’un rapport apaisé et joyeux au vieillissement. « Je dis toujours que soit on meurt jeune, soit on vieillit. Il n’y a rien entre les deux. Et je n’ai jamais voulu mourir jeune. Je suis trop curieuse de la vie ; je veux voir ce qui se passe ensuite ! », confiait l’actrice dans une interview accordée en octobre 2025.

Plus loin dans la même interview, Helen Mirren développait encore davantage sa vision de la vieillesse, avec son franc-parler caractéristique. « Au diable les conventions, je suis en vie, je travaille, je peux boire un verre de vin, je peux porter du maquillage, je peux écouter de la musique, je peux regarder un beau coucher de soleil, je peux aller au théâtre, je peux regarder un film, je peux binge-watcher Netflix et je peux vivre ma vie. C’est une belle chose », déclarait l’actrice. Une parole libre et inspirante, qui détonne dans une industrie où la pression sur l’apparence des femmes reste considérable.

Avec sa coupe asymétrique courte, son gris argenté et sa robe corail éclatante, Helen Mirren signe ainsi une apparition réussie au Festival de Taormine. Elle prouve une nouvelle fois qu’il est possible de surprendre, d’évoluer et d’oser de nouvelles directions stylistiques, sans renier ce qui fait son identité.