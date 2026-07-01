Rayonnante en Italie, Karol G fait sensation dans une robe fleurie

Julia P.
@karolg / Instagram

La chanteuse colombienne Karol G a partagé sur Instagram un carrousel de photos prises en Italie, dans une romantique robe fleurie. Elle a séduit ses fans, et la publication a déjà dépassé les 1,4 million de « j’aime ».

Une robe fleurie tout en romantisme

Pour l’occasion, Karol G portait une longue robe blanche à motif fleuri, à fines bretelles et ourlet à volants. Une pièce vaporeuse et estivale, à l’allure résolument romantique, parfaitement adaptée à la saison. Loin des tenues de scène plus spectaculaires qu’on lui connaît, Karol G a opté ici pour une élégance douce et naturelle, qui met en valeur son éclat.

Un décor italien sublime

Le cadre n’y est pas pour rien. En légende, Karol G a écrit « Italia, sei bellissima » (« Italie, tu es magnifique »), confirmant son coup de cœur pour le pays. Entre la lumière dorée, les paysages et l’atmosphère romantique propre à l’Italie, sa robe fleurie s’intégrait à merveille dans le décor, pour une série de clichés aussi solaires qu’élégants.

 

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Des fans sous le charme

Sans surprise, la publication a déclenché une avalanche de compliments. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les messages admiratifs. « L’Italie et Karol G, c’est la perfection », « Tu es la femme la plus belle et la plus rayonnante du monde », pouvait-on lire, tandis que d’autres saluaient son authenticité.

Avec cette robe fleurie et son escapade italienne, Karol G signe ainsi une apparition pleine de fraîcheur et de romantisme. Entre élégance naturelle et décor de rêve, elle prouve une fois de plus qu’elle sait conjuguer style et authenticité. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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