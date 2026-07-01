Dans les tribunes, cette actrice argentine attire tous les regards en soutenant son pays

Julia P.
@dedominicieva / Instagram

L’actrice argentine Eva De Dominici a affiché ses couleurs avec fierté. Elle s’est rendue dans les tribunes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour soutenir sa sélection, l’Argentine. Sur Instagram, elle a partagé des photos de cette journée, tout sourire, une écharpe aux couleurs de son pays entre les mains. Une apparition solaire qui a séduit ses nombreux abonnés.

Un look de supportrice affirmé

Pour l’occasion, Eva De Dominici portait un haut noir à manches longues, associé à un short en jean, une ceinture et des bottes. La pièce maîtresse de son look, c’était bien sûr son écharpe bleu et blanc, floquée « Argentina », qu’elle a brandie fièrement au-dessus de sa tête. Rayonnante, elle affichait un enthousiasme communicatif, parfaitement dans l’esprit du jour de match.

 

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Une fière supportrice de l’Argentine

Ce soutien n’a rien d’étonnant. Née à Avellaneda, dans la banlieue de Buenos Aires, Eva De Dominici n’a jamais caché son attachement à son pays d’origine. En se rendant dans les tribunes pour encourager la sélection nationale, à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, l’actrice a célébré ses racines argentines avec ferveur. Une manière de vibrer, aux côtés de milliers de supporters, pour son équipe.

Des fans conquis

Sans surprise, cette publication a déclenché une vague de réactions enthousiastes. Dans les commentaires, les internautes ont salué aussi bien son look de supportrice que sa bonne humeur et son sourire radieux. Beaucoup se sont réjouis de la voir soutenir l’Argentine avec autant d’énergie. De quoi confirmer la popularité d’Eva De Dominici, suivie par plusieurs millions d’abonnés.

Une actrice au rayonnement international

Au-delà de cette apparition, Eva De Dominici confirme son statut d’actrice en vue. Révélée en Argentine par de nombreuses telenovelas, elle a peu à peu conquis le public international, notamment grâce à ses rôles dans des productions américaines comme la série « The Cleaning Lady ». Installée aux États-Unis, elle mène aujourd’hui une carrière à cheval entre les deux continents, tout en restant fidèle à ses origines.

Avec ces photos en tribunes, Eva De Dominici a ainsi prouvé qu’elle comptait parmi les plus ferventes supportrices de l’Argentine. Entre écharpe brandie, look affirmé et bonne humeur, elle a séduit ses fans, confirmant que l’ambiance des tribunes fait, elle aussi, partie du spectacle.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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