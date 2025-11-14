« Elle ne vieillit jamais » : à 60 ans, cette icône des années 90 fait sensation à la plage

Fabienne Ba.
@elizabethhurley1/Instagram

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley, considérée comme l’icône glamour ultime des années 1990, a récemment fait sensation en posant en pièce de bain, défiant avec éclat les préjugés liés à l’âge.

Une élégance qui traverse les années

Elizabeth Hurley captive ses millions de fans. Ses photos en deux pièces, prises sur différentes plages, suscitent une grande admiration. Les internautes saluent sa prestance, son énergie et la manière dont elle met en valeur son style. À 60 ans, elle est appréciée pour l’assurance et l’élégance avec lesquelles elle se présente.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Page Six (@pagesix)

Une revendication contre l’âgisme

Par ses publications Instagram régulières, Elizabeth Hurley – aussi connue sous le nom de Liz Hurley – lutte contre l’âgisme et l’invisibilisation des femmes après 40 ans. Elle revendique son droit au glamour, invitant les femmes de tous âges à s’aimer et à s’accepter pleinement. Son attitude positive rayonnent à travers ses images, inspirant une réelle sororité en ligne.

Au-delà de son apparence, Elizabeth Hurley incarne ainsi un modèle de confiance en soi et d’acceptation. L’actrice, mannequin et productrice britannique exerce une influence majeure, non seulement dans le domaine du style et de la mode, mais aussi dans la manière de réconcilier âge, beauté et affirmation personnelle.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« Embarrassant » : Julia Roberts revient sur un complexe inattendu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Embarrassant » : Julia Roberts revient sur un complexe inattendu

Actrice adulée, Julia Roberts a surpris par une confession pleine d’autodérision. Dans une interview accordée au New York...

Miss Univers 2025 : la candidate thaïlandaise surprend tout le monde avec une démonstration de combat

La candidate thaïlandaise Praveenar Singh a récemment marqué les esprits au concours Miss Univers 2025 lors d’une démonstration...

Cette chanteuse semble bouleversée après l’attaque d’un fan en public

L’avant-première du très attendu film "Wicked: For Good" à Singapour, le 13 novembre, a pris une tournure dramatique....

À 50 ans, Eva Longoria passe aux cheveux courts !

Eva Longoria, la star de la série "Desperate Housewives", affiche un tout nouveau look capillaire : un carré...

« Elle est malade ? » : l’état d’Ariana Grande trouble ses fans

L'auteure-compositrice-interprète, actrice et productrice de musique américaine Ariana Grande a récemment fait parler d’elle à l’avant-première londonienne de...

Demi Moore ultra glamour, mais ce détail inattendu lui a donné du fil à retordre

L'actrice, productrice et réalisatrice américaine Demi Moore a récemment ébloui le tapis rouge avec un look glamour mêlant...