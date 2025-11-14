« Elle ne vieillit jamais » : à 60 ans, cette icône des années 90 fait sensation à la plage

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley, considérée comme l’icône glamour ultime des années 1990, a récemment fait sensation en posant en pièce de bain, défiant avec éclat les préjugés liés à l’âge.

Une élégance qui traverse les années

Elizabeth Hurley captive ses millions de fans. Ses photos en deux pièces, prises sur différentes plages, suscitent une grande admiration. Les internautes saluent sa prestance, son énergie et la manière dont elle met en valeur son style. À 60 ans, elle est appréciée pour l’assurance et l’élégance avec lesquelles elle se présente.

Une revendication contre l’âgisme

Par ses publications Instagram régulières, Elizabeth Hurley – aussi connue sous le nom de Liz Hurley – lutte contre l’âgisme et l’invisibilisation des femmes après 40 ans. Elle revendique son droit au glamour, invitant les femmes de tous âges à s’aimer et à s’accepter pleinement. Son attitude positive rayonnent à travers ses images, inspirant une réelle sororité en ligne.

Au-delà de son apparence, Elizabeth Hurley incarne ainsi un modèle de confiance en soi et d’acceptation. L’actrice, mannequin et productrice britannique exerce une influence majeure, non seulement dans le domaine du style et de la mode, mais aussi dans la manière de réconcilier âge, beauté et affirmation personnelle.