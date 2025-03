L’incroyable robe de mariée de Kim Kardashian !

S’il y a bien une chose que l’on sait de Kim Kardashian, c’est qu’elle ne laisse jamais personne indifférent ! Lors de l’after-party des Oscars 2025 organisée par Vanity Fair, la star de la télé-réalité et femme d’affaires a une fois de plus attiré tous les regards. Et pour cause, elle est apparue dans une somptueuse robe blanche signée Balenciaga, à mi-chemin entre haute couture et robe de mariée. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux !

Une robe digne d’un conte de fées

Kim Kardashian a choisi une création sur mesure inspirée de la collection croisière 2025 de Balenciaga. Avec un corset structurant qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette et une jupe volumineuse uniquement à l’avant, cette tenue était un mélange d’audace et d’élégance intemporelle. Une pièce qui prouve une fois de plus que la mode est un terrain de jeu pour Kim, où elle peut exprimer toute sa créativité et son amour du glamour.

Ce qui a frappé le plus ? Son minimalisme sophistiqué. Pas de perles, pas de strass, pas de voile XXL. Juste une robe qui parle d’elle-même avec une structure qui semble sortie tout droit d’un rêve de styliste. Une robe de mariée sans mariage ? Pourquoi pas, avec Kim, tout est possible.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian (@kimkardashian)

Minimalisme chic : un beauty look tout en subtilité

Pour accompagner cette tenue, Kim a misé sur une mise en beauté épurée. Exit les maquillages extravagants et les coiffures ultra-structurées ! Cette fois, elle a opté pour un maquillage effet « no-makeup », sublimant son teint avec une touche de glow naturel et des lèvres nude. Son regard était mis en valeur par un trait de liner discret et des cils parfaitement définis.

Côté coiffure, elle a fait dans le minimalisme avec un chignon lisse, donnant encore plus d’impact à la structure de sa robe. Le détail qui change tout ? L’absence totale de bijoux. Un choix audacieux qui prouve que parfois, « less is more ».

Une robe qui fait jaser

Dès son apparition sur le tapis rouge, la robe de Kim Kardashian a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Certains ont loué son sens du style et sa capacité à transformer n’importe quelle tenue en un événement. D’autres, plus sceptiques, ont comparé la texture de la robe à des draps froissés ou, pire encore, à du papier toilette haut de gamme ! Notons que Kim Kardashian adore créer la conversation, et cette robe a parfaitement rempli son rôle. En mode, le plus important n’est pas de faire l’unanimité, mais de faire parler. Mission accomplie !

Kim Kardashian et son obsession pour les robes de mariée

Si cette apparition en « robe de mariée » a surpris, elle n’est pas une première pour Kim. On se souvient qu’en 2021, elle avait déjà porté une robe de mariée Balenciaga lors d’un événement en lien avec l’album « Donda » de Kanye West. Un moment qui avait laissé planer de nombreuses interrogations sur une réconciliation possible avec son ex-mari.

Plus récemment, elle a aussi multiplié les looks inspirés des robes de mariée, que ce soit sur les tapis rouges ou dans ses shootings pour SKIMS. Faut-il y voir une fascination pour l’esthétique nuptiale ou un simple amour des silhouettes dramatiques ? Peut-être un peu des deux !

Que l’on aime ou que l’on déteste, Kim Kardashian reste une force incontournable dans l’univers de la mode. Avec ses choix audacieux et son goût pour les collaborations avec les maisons de couture les plus prestigieuses, elle continue d’imposer son style. Cette robe Balenciaga de l’after-party des Oscars 2025 en est la preuve : en osant une tenue qui bouscule les codes du tapis rouge, Kim réaffirme son statut d’icône fashion et prouve qu’elle sait toujours comment créer l’effet de surprise.