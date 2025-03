Carla Bruni, 57 ans, s’essaie au pole dance !

Carla Bruni, mannequin, chanteuse et ancienne Première Dame de France, continue d’étonner et d’inspirer. Sa dernière surprise en date ? Une vidéo d’elle en pleine session de pole dance, partagée sur Instagram. Et autant dire que l’internet est en feu ! Gracieuse, déterminée et rayonnante, elle prouve qu’il n’y a pas d’âge pour se lancer dans de nouvelles aventures.

L’art de se réinventer, encore et toujours

Dès les premières secondes de la vidéo, on comprend qu’on ne parle pas d’un simple essai maladroit. Carla Bruni se balance avec aisance autour de la barre, affichant une prestance naturelle. Son secret ? De la persévérance et une attitude « on y va et on s’amuse ! ». Bien loin des clichés associés à cette discipline, la chanteuse montre que le pole dance est un art alliant force, souplesse et grâce. Une activité physique exigeante, mais aussi un puissant vecteur de confiance en soi. Et à voir son sourire radieux, on comprend que l’expérience a été libératrice !

Depuis ses années en tant que mannequin star des années 90 jusqu’à sa carrière musicale, Carla Bruni a toujours su rebondir et surprendre. Son passage au pole dance s’inscrit dans cette dynamique. Non, 57 ans n’est pas synonyme de ralentissement, bien au contraire ! Elle continue d’explorer, d’apprendre. Dans un monde où l’on associe encore trop souvent la maturité à une mise en retrait, elle envoie un message fort : on peut être dynamique et pleine de nouveaux défis à n’importe quel âge.

Une pluie de réactions enthousiastes

Sa vidéo a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Dans les commentaires, les messages fusent : « Magnifique et inspirante ! », « Si Carla peut le faire, alors moi aussi je peux essayer ! », « Un vrai modèle de confiance et d’énergie ! ». Les fans saluent son audace, son charisme et son énergie communicative. « Respect ! Le pole dance est une discipline redoutable qui demande beaucoup d’entraînement et de détermination », a commenté une internaute.

Le pole dance : un sport à adopter à tout âge

Si Carla Bruni a décidé de tenter l’expérience, c’est aussi parce que le pole dance n’est pas réservé aux jeunes gymnastes. Cette discipline permet de se tonifier, développer sa souplesse et surtout, de booster sa confiance en soi. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas juste d’une activité esthétique, mais bien d’un sport à part entière, mêlant cardio, renforcement musculaire et coordination. De plus en plus de femmes de tous âges s’y mettent, motivées par l’envie de repousser leurs limites.

Qu’on soit fan ou non de son travail artistique, force est de constater que Carla Bruni a un talent inépuisable pour nous surprendre. Son passage au pole dance est bien plus qu’une simple expérience sportive : c’est un message de liberté et de confiance en soi. Elle nous rappelle que l’âge n’est qu’un chiffre et qu’il n’y a jamais de moment « trop tard » pour tenter de nouvelles aventures.