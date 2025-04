Katy Perry de retour de l’espace ? Ce que cache ce voyage fou

Le 14 avril 2025, Katy Perry a quitté la Terre le temps de quelques minutes. À bord d’une capsule de la société Blue Origin, l’icône de la pop a participé à un vol suborbital entièrement féminin, une première depuis plus de soixante ans. Si l’événement a suscité fascination et curiosité, il n’a pas manqué de faire naître des critiques, notamment en raison de son empreinte écologique. Que révèle ce voyage éclair sur les ambitions du tourisme spatial et ses contradictions ?

Une mission 100 % féminine, entre symbole et communication

Organisé par Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, ce onzième vol habité suborbital a réuni six femmes aux profils aussi variés que médiatisés. Outre Katy Perry, on retrouvait à bord Lauren Sánchez, journaliste et compagne de Jeff Bezos, Gayle King, animatrice de télévision, Aisha Bowe, ancienne ingénieure de la NASA, Amanda Nguyen, militante pour les droits des femmes, et Kerianne Flynn, productrice de cinéma.

La mission avait une portée symbolique forte : il s’agissait du premier vol spatial exclusivement féminin depuis celui de la cosmonaute soviétique Valentina Terechkova en 1963. Une manière pour Blue Origin de « marquer l’histoire tout en mettant en avant l’inclusion, dans un domaine historiquement dominé par les hommes ».

Une expérience intense… mais brève

Le vol, opéré par la fusée New Shepard, a duré un peu plus de 11 minutes. Après un décollage vertical depuis l’ouest du Texas, la capsule a dépassé la ligne de Kármán, située à 100 kilomètres d’altitude et considérée comme la frontière symbolique de l’espace. Durant quelques instants, les passagères ont pu expérimenter l’apesanteur et observer la courbure de la Terre avant que la capsule ne redescende, freinée par des parachutes et un rétropropulseur.

À son retour, Katy Perry n’a pas caché son émotion. « Aller dans l’espace, c’était incroyable », a-t-elle confié à la presse. L’artiste a même interprété « What a Wonderful World » durant le vol, un clin d’œil à la beauté du monde vu depuis l’espace. Elle a décrit l’expérience comme « planante », évoquant une sensation de lâcher prise. « Le plus important, ce n’est pas moi. C’est de créer de l’espace pour les prochaines femmes », a-t-elle ajouté.

Un rêve personnel… et une mission familiale

Dans plusieurs interviews, notamment au magazine ELLE, la chanteuse a expliqué que cette aventure avait aussi une portée personnelle. Elle souhaitait, dit-elle, inspirer sa fille Daisy et l’encourager à croire en ses rêves. Avant le décollage, elle a confié avoir vu des signes dans le nom et la forme de la capsule, surnommée Tortoise, comme les petits noms donnés par sa mère. À l’atterrissage, elle a symboliquement embrassé le sol, une marguerite à la main – en anglais daisy.

Cette envolée poétique ne masque toutefois pas la réalité : malgré sa portée émotionnelle, ce vol reste réservé à une élite fortunée. Bien que Katy Perry ait indiqué avoir été invitée par Blue Origin, le tarif standard d’un tel voyage avoisinerait entre 1,2 et 1,3 million de dollars par personne, selon plusieurs spécialistes du secteur. De quoi alimenter les débats sur l’accessibilité et la légitimité du tourisme spatial.

Une critique environnementale de plus en plus forte

Au-delà de l’exploit technique et médiatique, ce vol a été vivement critiqué pour son impact environnemental. Selon l’économiste Lucas Chancel, chaque passager de ce type de vol génère environ 429 tonnes de CO2, un chiffre qui représente près de 200 fois l’empreinte carbone annuelle recommandée par le GIEC pour respecter les accords de Paris.

Ces données ont alimenté une vague de réactions indignées sur les réseaux sociaux. Des personnalités comme Emily Ratajkowski, Olivia Wilde ou Olivia Munn ont exprimé leur désaccord face à ce qu’elles perçoivent comme une démonstration d’égoïsme déconnecté des urgences écologiques actuelles. « Regardez l’état du monde. Qu’allez-vous faire là-haut pour l’améliorer ici-bas ? », a lancé Olivia Munn.

La critique s’étend au modèle même de Blue Origin, qui, bien qu’elle affirme utiliser des carburants « propres » et miser sur la réutilisation des équipements, ne parvient pas à convaincre les observateurs les plus sensibles aux enjeux climatiques.

Une vitrine technologique, mais à quel prix ?

Derrière la médiatisation du vol se cache une stratégie de communication millimétrée. En embarquant des personnalités connues, Blue Origin cherche à rendre le tourisme spatial désirable, voire légitime. L’angle « féminin et inclusif » répond à une attente sociale, tout en faisant oublier – au moins temporairement – les limites éthiques, écologiques et sociales de cette nouvelle frontière du luxe.

Le cas Katy Perry incarne ces paradoxes : une star charismatique, porteuse d’un message d’espoir, mais également vitrine d’un monde où l’accès à l’espace reste une affaire de milliardaires et de privilèges.

Le voyage spatial de Katy Perry a réuni tous les ingrédients d’un conte moderne : une femme célèbre, un rêve d’enfant devenu réalité, un équipage 100% féminin et une technologie futuriste. Mais au-delà des images spectaculaires et des émotions sincères, ce vol interroge. Peut-on célébrer la conquête spatiale sans s’interroger sur ses conséquences ici-bas ? À qui appartiennent les étoiles – et à quel prix les effleurera-t-on demain ?