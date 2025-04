Nicola Coughlan hypnotise le tapis rose dans une robe blanche sculpturale

Sous le soleil éclatant de la Croisette, Nicola Coughlan a littéralement captivé l’assistance à Cannes, le 28 avril 2025. Venue recevoir le prix de l’Engagement décerné par Konbini, l’actrice irlandaise a su conjuguer élégance et conviction.

Un look architectural qui fascine

Connue pour son rôle dans la série à succès « La Chronique des Bridgerton », elle a profité de sa présence au festival Canneseries pour réaffirmer ses engagements sociaux tout en livrant une performance stylistique remarquable. C’est vêtue d’une robe blanche sculpturale signée Robert Wun que Nicola Coughlan a foulé le tapis rose. Une pièce à l’allure presque céleste, sublimée par des manches oversize aux lignes fluides et aériennes, évoquant des ailes d’ange traînant avec douceur sur le sol.

C’est surtout son col asymétrique et rigide, audacieusement dressé en diagonale jusqu’au visage, qui a retenu l’attention. Une architecture vestimentaire à la fois radicale et poétique, qui tranchait avec la sobriété du tapis et soulignait l’assurance de la comédienne.

Pour compléter ce look monochrome maîtrisé, elle avait opté pour une paire d’escarpins blancs et des boucles d’oreilles pendantes rehaussées d’une seule perle. Côté beauté, Nicola a misé sur la simplicité : un chignon plaqué et un maquillage discret ont suffi à laisser toute la lumière sur sa tenue spectaculaire.

Une prise de parole engagée saluée

Au-delà de son apparition très commentée, Nicola Coughlan a marqué l’événement par la profondeur de ses propos. Avant de monter les marches, elle avait participé à une discussion publique autour de ses engagements militants. Elle y a évoqué sans détour son implication dans la défense des droits LGBTQ+, l’accès à l’avortement, et ses prises de position sur la situation en Palestine.

« C’est une belle chose de recevoir un prix non seulement pour son travail artistique, mais aussi pour ce que l’on espère apporter au monde », a-t-elle déclaré, émue. L’actrice a également souligné la difficulté pour une personnalité publique de concilier carrière et activisme, tout en insistant sur l’importance d’avoir une plateforme pour porter des causes essentielles à ses yeux.

Une robe… et un message

Cette double présence – sur le terrain de la mode et de l’engagement – n’est pas nouvelle pour Nicola Coughlan. En quelques années, elle est devenue une figure appréciée non seulement pour son jeu d’actrice, mais aussi pour sa liberté de ton, sa lucidité face à l’industrie du divertissement et son goût affirmé pour la mode audacieuse.

Son apparition au Canneseries semble en tout cas avoir fait l’unanimité sur les réseaux sociaux. Les internautes n’ont pas tari d’éloges : « Magnifique », « divine », « puissante et élégante », peut-on lire en boucle. Un engouement qui confirme que la comédienne a su transformer une simple montée de marches en moment fort du festival.

Une actrice à suivre de près

En marge de cet événement, Nicola Coughlan a également confié ses impressions sur le tournage de la saison 3 de « La Chronique des Bridgerton ». Si elle a avoué avoir ressenti une certaine pression liée à la popularité de la série, elle a aussi affirmé combien cette expérience avait été formatrice et enrichissante : « J’ai voulu bien faire, pour les fans, l’équipe, les scénaristes… Ça a été intense, mais merveilleux ».

Loin des artifices, Nicola Coughlan démontre à chacune de ses apparitions qu’elle est bien plus qu’une actrice de série romantique. Elle incarne aujourd’hui une figure de modernité, entre conscience sociale et esthétique affirmée.