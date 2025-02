Ce que le fils de David Beckham a fait pour prouver son amour à sa femme va vous sidérer !

Si certains déclarent leur amour sur feuille blanche, le fils aîné de David Beckham, lui, le fait à même son corps, à travers l’art du tatouage. Brooklyn Beckham a son épouse, Nicola Peltz, dans la peau, au sens propre du terme. Véritable Roméo dans l’âme, il s’est fait encrer des œuvres en l’honneur de celle qui partage sa vie depuis cinq ans et avec qui il envisage de fonder une famille. Son corps a des airs de lettre d’amour, lisible par tous ceux qui y posent leurs yeux. Alors que le tatouage sentimental est régulièrement décrié, Brooklyn Beckham, lui, se l’approprie avec style !

Une déclaration d’amour inscrite à même la peau

Ils forment l’un des couples les plus en vue du moment. Brooklyn Beckham, fils aîné de David et Victoria Beckham, et Nicola Peltz, actrice et héritière d’un empire financier, se rencontrent en 2019 lors d’un événement mondain. Si leur première rencontre ne donne lieu qu’à quelques échanges amicaux, tout bascule en 2020 lorsqu’ils se revoient et tombent follement amoureux. Très vite, ils officialisent leur relation sur les réseaux sociaux. Depuis ils inspirent les couples du monde entier et attendrissent les cœurs de leur fan par leur incroyable complicité.

Au lieu d’acheter des roses à sa dulcinée qui se fanent aussitôt offertes, Brooklyn Beckham préfère l’éternité du tatouage. À seulement 24 ans, le jeune homme a déjà gravé son amour de manière indélébile sur sa peau, accumulant pas moins de 20 tatouages dédiés à sa bien-aimée. Parmi ces nombreuses œuvres d’art corporelles, Brooklyn a dévoilé un tatouage particulièrement significatif : l’intégralité de ses vœux de mariage inscrits sur son bras. Sa peau est un livre ouvert. Elle narre sa romance unique avec Nicola, la femme de sa vie.

Une passion assumée pour l’encre

Se faire un tatouage en référence à sa relation amoureuse, c’est prendre le risque de devoir l’effacer à un moment ou un autre. Mais pour le fils de David et Victoria, c’est une manière de traduire ses sentiments. Brooklyn Beckham ne s’est pas contenté d’écrire le prénom de sa femme dans un coin discret de son corps (pour pouvoir l’enlever facilement au cas où il rompe). Celui qui s’est essayé au mannequinat et qui cherche encore sa voie a le corps couvert de symboles et de mots à l’effigie de sa femme.

Parmi ses tatouages dédiés à Nicola, on trouve son prénom, ses initiales, des messages d’amour, et même des représentations de ses yeux. Il arbore aussi un portrait plus vrai que nature sur la partie supérieure de son bras. Sur son torse, « Pelz », le nom de jeune fille de sa femme se déploie en lettre ancienne devant un ange qui s’apparente à Cupidon. Dans sa nuque, juste en-dessous du regard dessiné de sa compagne, il s’est également fait inscrire le mot touchant que celle-ci lui a écrit à l’aube de leur mariage.

« Mon homme pour toujours. Lis ceci à chaque fois que tu te sens anxieux. Je veux que tu saches à quel point je t’aime. Tu possèdes le plus beau cœur du monde et j’espère ne jamais passer une journée sans ton amour », peut-on lire

Un amour célébré publiquement

Romantique ou ultra kitsch, cette panoplie de tatouages à la gloire de sa tendre épouse ne fait pas toujours l’unanimité. Plus qu’un loisir ou un simple acte esthétique, pour l’aîné du clan Beckham, le tatouage est une forme de prose, une poésie moderne. Même si l’homme aurait largement de quoi se payer un détatouage au laser, il entend bien passer le restant de ses jours avec Nicola. D’ailleurs, ils ont scellé leur amour neuf mois après leur rencontre.

Le 9 avril 2022, Brooklyn et Nicola se marient lors d’une cérémonie somptueuse organisée en Floride. Parmi les invités, des personnalités influentes comme Serena Williams, Eva Longoria ou encore Gordon Ramsay. Le mariage, évalué à environ 3,5 millions de dollars, est un événement médiatique majeur. Mais ce qui ressemble à un conte de fées de l’extérieur a été un vrai cauchemar pour les mariés. Tant et si bien que la noce s’est finie devant le tribunal. Pas de divorce en vue. Ce sont les deux organisatrices de mariage qui ont été poursuivies par le père de Nicola, pour leur « travail bâclé ». Malgré ces quelques remous, le jeune couple Beckham-Peltz s’aime comme au premier jour.

Brooklyn Beckham, l’enfant terrible de la famille, n’écrit pas des petits mots doux sur des papiers. Au lieu de la plume, il préfère dégainer l’aiguille. Chaque centimètre carré de son corps est une ode à sa femme. Nicola est constamment à ses côtés, quelque part sur sa chaire.