Habituée à dominer les tendances musicales et les looks audacieux, Ice Spice – de son vrai nom Isis Gaston – fait aujourd’hui la Une non pas pour un clip ou une nouvelle chanson, mais pour une photo postée sur Instagram où elle apparaît seule, penchée en avant. Un cliché qui a déclenché une vague de réactions contrastées en ligne : certaines personnes y voient une posture provocante, d’autres dénoncent ce qu’ils jugent comme un manque d’élégance.

Une pose en solo qui ne passe pas pour tout le monde

C’est bien une autre photo, publiée quelques jours après un selfie chaleureux avec sa mère Charina Almanzar, qui a mis le feu aux réseaux. Sur ce nouveau cliché, Ice Spice adopte une pose penchée vers l’avant, regard caméra, dans une tenue moulante. Très vite, le commentaire “C’est vulgaire !” fait son apparition sous la publication, avant de se répandre sur X (anciennement Twitter), TikTok et Reddit.

Certains internautes lui reprochent de « forcer sur la provocation » ou de « déformer son image artistique » en posant de manière trop suggestive. D’autres vont plus loin en critiquant ce qu’ils perçoivent comme un « manque de distinction » dans sa communication publique. Pour beaucoup de fans, cette vague de critiques reflète avant tout un double standard récurrent. « Un homme qui fait une pose torse nu, c’est viril. Une femme qui montre son corps, c’est ‘vulgaire’ ? », s’interroge un commentaire devenu viral.

Une artiste qui joue cartes sur table

Depuis ses débuts, Ice Spice a toujours affiché une approche directe, transparente et sans filtre de sa vie et de sa carrière. Elle n’hésite jamais à partager ses opinions, ses moments familiaux, ses looks, ou même ses frustrations, comme récemment, lorsqu’elle a répondu aux rumeurs sur une prétendue perte de poids due à l’Ozempic.

Lors d’un Space sur X, elle avait déclaré avec humour : « Je souhaite que vous n’ayez jamais appris ce mot. C’est quoi ça, Ozempic ? Vous ne connaissez pas une salle de sport ? C’est ça, manger sainement, être en tournée, bouger ». Cette franchise plaît à ses fans, qui apprécient une star qui refuse de jouer le jeu du silence imposé par l’industrie. Elle lui vaut aussi une certaine forme de surveillance permanente – chaque publication étant scrutée, commentée, parfois déformée.

Le contraste avec la photo virale avec sa mère

Ironie du calendrier, les critiques sur sa dernière pose surviennent juste après un moment viral beaucoup plus positif : un selfie miroir avec sa mère, partagé quelques jours plus tôt, dans un esprit tendre et familial. La publication avait conquis Internet, en grande partie grâce à la ressemblance frappante entre Ice Spice et Charina Almanzar, et à l’ambiance sincère du cliché.

Des mèmes comme « Ice Spice and Old Spice » ont rapidement envahi les réseaux, dans un mélange d’humour, d’admiration et de fascination pour cette mère de 34 ans – que la rappeuse américaine décrit souvent comme sa meilleure amie et son plus grand soutien.

Avec chaque publication, Ice Spice continue de tester les limites du regard public sur les femmes dans la sphère médiatique. Entre valorisation du lien familial et expression corporelle assumée, elle refuse de se plier à une image unique. Qu’importe si cela dérange. Et si une pose divise, elle confirme surtout que la rappeuse reste fidèle à son style : libre, directe, et peu concernée par le jugement des autres.