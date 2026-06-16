Dans un jean taille basse, Kylie Jenner ravive une tendance emblématique des années 2000

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Kylie Jenner n’a pas son pareil pour relancer les tendances. La femme d’affaires américaine a partagé une série de clichés à l’esthétique très années 2000, dans lesquels elle remet au goût du jour une pièce emblématique de cette décennie : le jean taille basse. Un retour aux sources mode, fidèle à la vague nostalgique qui inspire actuellement les podiums comme les réseaux sociaux.

Le grand retour du jean taille basse

Sur ces photos au grain rétro, évoquant les éditoriaux du début des années 2000, Kylie Jenner pose dans un jean taille basse, associé à un simple haut noir. Le décor – une fenêtre donnant sur des immeubles new-yorkais, des livres anciens posés au sol – accentue cette ambiance vintage. Sur un autre cliché, elle décline la tendance dans une version plus ample, avec un jean large et fluide. Deux variations d’une même pièce phare, devenue le symbole d’un retour en force du vestiaire « Y2K ».

Kylie Jenner, prescriptrice de tendances

Le jean taille basse fait partie de ces tendances qui divisent. Longtemps jugé daté, voire « ringard », il connaît un net regain de popularité depuis quelques saisons. Si le retour du jean taille basse s’observe un peu partout, Kylie Jenner y est pour beaucoup. Elle est régulièrement à l’avant-garde de cette esthétique des années 2000, qu’elle décline au fil de ses apparitions. En affichant ce look, elle confirme son statut de véritable « faiseuse de tendances ».

Avec ce jean taille basse, Kylie Jenner signe ainsi un nouveau clin d’œil aux années 2000, confirmant que cette décennie n’a jamais autant inspiré la mode actuelle. De quoi, sans surprise, inspirer une nouvelle vague d’adeptes du style « Y2K ».

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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