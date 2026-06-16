En robe satinée blanche, cette mannequin britannique mise sur l’élégance minimaliste

Léa Michel
@rosiehw / Instagram

Quand il s’agit d’élégance épurée, Rosie Huntington-Whiteley fait figure de référence. La mannequin et actrice britannique a partagé sur Instagram un selfie devant un miroir, vêtue d’une robe satinée blanche d’une grande sobriété. Une tenue minimaliste qui illustre parfaitement son style, à la croisée du raffinement et de la simplicité.

Une robe satinée à l’élégance épurée

Sur ce cliché, Rosie Huntington-Whiteley pose dans une longue robe en satin couleur ivoire, à fines bretelles et à l’encolure souplement drapée. La coupe fluide, taillée dans le biais, épouse la silhouette et tombe avec légèreté jusqu’au sol. Pieds nus, dans un décor aux tons terracotta à l’ambiance bohème, Rosie laisse la pièce parler d’elle-même. Un choix mode qui mise sur la qualité de la matière et la justesse de la coupe plutôt que sur les artifices.

Des accessoires choisis avec soin

Fidèle à l’esprit minimaliste, Rosie Huntington-Whiteley a réduit ses accessoires à l’essentiel. Elle tenait une pochette bleu-gris, dont la teinte apportait une touche de couleur subtile à l’ensemble immaculé, et portait un bracelet doré pour seule fantaisie. Ses cheveux blonds ondulés et un maquillage naturel parachevaient son look.

 

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Le pouvoir du minimalisme

Cette robe illustre une tendance forte : celle de la robe nuisette en satin, devenue un incontournable des garde-robes estivales. Héritée du minimalisme des années 1990 et portée par la vague du « quiet luxury », cette pièce séduit par sa capacité à paraître à la fois décontractée et sophistiquée. Rosie Huntington-Whiteley en est d’ailleurs une grande adepte : on l’a vue, à plusieurs reprises, décliner ce modèle satiné lors de ses séjours estivaux. La preuve qu’une seule pièce, bien choisie, peut suffire à composer un look élégant.

Une mannequin érigée en icône du « quiet luxury »

Ce look confirme la réputation de Rosie Huntington-Whiteley. Ancienne égérie de Victoria’s Secret et de Burberry, elle s’est imposée au fil des années comme une véritable référence en matière d’élégance intemporelle. Également fondatrice de la marque de beauté Rose Inc, elle conjugue carrière de mannequin et d’entrepreneuse, tout en cultivant un style reconnaissable entre tous : épuré et raffiné.

Avec cette robe satinée blanche, Rosie Huntington-Whiteley signe ainsi une nouvelle démonstration d’élégance minimaliste. En misant sur une pièce simple, une matière fluide et des accessoires mesurés, elle rappelle qu’en mode, la sobriété est souvent la plus sûre des élégances. Un parti pris qui continue d’inspirer les fans de looks épurés.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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