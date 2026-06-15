Selena Gomez partage des photos avec son mari qui font réagir

Léa Michel
@selenagomez / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Selena Gomez ne cache pas son bonheur. Elle a partagé sur Instagram une tendre série de photos en compagnie de son mari, le producteur et auteur-compositeur Benny Blanco. Accompagnée d’un message plein d’amour, cette publication a rapidement fait réagir ses abonnés, entre attendrissement et commentaires plus superficiels.

Une publication pleine de tendresse

Dans ce carrousel, le couple apparaît dans des instants complices du quotidien : installés côte à côte sur un canapé devant un paysage enneigé, partageant un selfie devant un miroir ou posant ensemble en extérieur. Des images intimes et lumineuses, loin des tapis rouges, qui illustrent leur proximité. En légende, Selena Gomez a glissé un mot tendre à l’attention de son époux : « La distance compte si peu quand quelqu’un compte autant… tu me manques », a-t-elle écrit, en référence à l’éloignement lié à ses engagements professionnels.

 

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Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez)

Des réactions partagées

Comme souvent avec ce couple, la publication a suscité des réactions contrastées. De nombreux internautes ont salué la complicité du duo, multipliant les « couple goals » et les messages attendris. D’autres se sont en revanche laissés aller à des remarques plus superficielles, comparant l’apparence des deux époux. Des commentaires que les fans du couple ont rapidement balayés, rappelant que « l’essentiel résidait dans l’amour et la complicité affichés par Selena Gomez et Benny Blanco ».

Un couple très suivi

Les deux artistes se connaissent depuis une dizaine d’années et ont d’abord collaboré sur le plan musical, avant d’officialiser leur couple fin 2023. Fiancés en décembre 2024, ils se sont mariés en septembre 2025 lors d’une cérémonie en Californie, entourés de nombreuses personnalités. Selena Gomez a, à plusieurs reprises, décrit cette histoire comme la plus sereine qu’elle ait connue, soulignant l’importance d’être avec quelqu’un qui la respecte. Le couple partage d’ailleurs régulièrement des aperçus de son quotidien.

Avec cette publication, Selena Gomez offre ainsi à ses fans une nouvelle preuve de l’amour qui l’unit à Benny Blanco. Entre tendresse, humour et complicité, le couple confirme son statut de duo préféré d’une partie du public – au point de transformer une simple déclaration à distance en véritable moment de partage.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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