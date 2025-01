De l’enfance mouvementée à la maternité radieuse : le renouveau de Drew Barrymore

Drew Barrymore, actrice, productrice, auteure, réalisatrice, animatrice de télévision et femme d’affaires américaine, a connu un parcours tumultueux avant de trouver l’équilibre et le bonheur dans sa vie. Derrière son sourire éclatant et sa personnalité lumineuse, l’histoire de Drew est celle d’une résilience sans faille et d’une transformation spectaculaire. De son enfance tumultueuse à son épanouissement en tant qu’entrepreneure et mère, Drew Barrymore est la preuve vivante que l’on peut réécrire sa vie, peu importe les obstacles.

Une enfance sous les projecteurs

On ne naît pas star, on le devient… sauf si on s’appelle Drew Barrymore. Née dans une famille d’acteurs, Drew a littéralement grandi sous les projecteurs. À 7 ans, elle devient une icône mondiale grâce à son rôle dans « E.T. l’extra-terrestre ». Ce film de Steven Spielberg a touché des millions de cœurs, mais pour Drew, il marquait aussi le début d’une enfance bien différente de celle des autres petites filles.

La descente aux enfers

Alors que la plupart des enfants de son âge jouaient à cache-cache, Drew était déjà en train de naviguer les tapis rouges et les coulisses des soirées hollywoodiennes. Cette entrée précoce dans le monde des adultes a eu un prix. À seulement 9 ans, elle était déjà exposée à l’alcool, et à 13 ans, elle faisait son entrée en cure de désintoxication. Une adolescente, encore à peine sortie de l’enfance, se battait déjà contre des démons que certains n’affrontent qu’à l’âge adulte.

La relation complexe avec sa mère, Jaid Barrymore, a joué un rôle crucial dans cette spirale destructrice. Jaid, devenue la « momager » de Drew, l’accompagnait dans les soirées hollywoodiennes, négligeant son rôle parental. « Je ne me sentais pas comme une petite fille de 7 ans », confie Drew, évoquant cette période troublée.

L’épanouissement dans la comédie

Drew Barrymore a toujours été honnête sur les luttes qu’elle a dû mener, parlant ouvertement de la toxicité de l’environnement hollywoodien et du manque de supervision parentale. Mais là où beaucoup auraient sombré, Drew a commencé à écrire son propre chapitre de renaissance.

Dans les années 1990, elle a ainsi pris un virage inattendu. Drew est devenue la reine des comédies romantiques, tout en osant des rôles plus audacieux dans des films comme « Scream » et « Charlie’s Angels ». « Demain on se marie », « Charlie’s Angels », ou encore « Ce que pensent les hommes » confirment son statut de star. Elle surprend également dans des rôles plus dramatiques, prouvant l’étendue de son talent. Hollywood, autrefois le décor de ses pires souvenirs, devenait soudain le théâtre de son triomphe.

La maternité, un nouveau chapitre radieux

Pour Drew, devenir mère a marqué le point culminant de sa transformation personnelle. Après des mariages infructueux, elle a trouvé l’amour jusqu’en 2016 auprès de Will Kopelman, avec qui elle a eu deux filles, Olive et Frankie en 2012 et 2014. La maternité a complètement chamboulé sa vision de la vie. Dans plusieurs interviews, Drew a décrit l’expérience de devenir mère comme étant le moment où tout a pris sens. « Être mère m’a guérie. Ça m’a permis de me réconcilier avec mon passé et de construire un avenir pour mes filles », a-t-elle confié.

Drew, qui avait elle-même souffert d’un manque de structure familiale, s’est donné pour mission de créer un environnement sain et aimant pour ses enfants. Elle a troqué les soirées hollywoodiennes pour des moments de qualité passés à cuisiner, peindre et regarder des dessins animés avec ses filles. Cette nouvelle phase de sa vie lui a permis d’apprendre à ralentir et à savourer les petits plaisirs.

Drew Barrymore : entrepreneure et inspiratrice

En parallèle de son rôle de maman, elle s’est lancée dans l’entrepreneuriat avec sa marque de cosmétiques, Flower Beauty, qui prône l’authenticité et l’accessibilité. En 2020, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc en lançant The Drew Barrymore Show, un talk-show pétillant et plein de bonne humeur. À travers cette émission, Drew partage ses expériences, invite des invitées inspirantes et continue de se connecter à son public avec une sincérité désarmante. Elle aussi annoncé en 2003 sa bisexualité.

Drew Barrymore est ainsi bien plus qu’une actrice ou une productrice talentueuse. Elle est un symbole de résilience et d’espoir. Elle nous rappelle que, peu importe la noirceur d’un chapitre de notre vie, il est toujours possible d’en écrire un nouveau. Son histoire, c’est celle d’une petite fille qui a touché le fond, mais qui a trouvé en elle la force de remonter et de briller. Aujourd’hui à 49 ans, Drew Barrymore n’est pas seulement une star hollywoodienne, elle est une entrepreneure accomplie, une mère comblée et une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde.