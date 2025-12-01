À 56 ans, Jennifer Lopez brille en cuisine dans une robe en satin

Jennifer Lopez a récemment transformé sa cuisine en véritable scène de mode pour Thanksgiving, rayonnant dans une robe en satin bordée de dentelle tout en préparant le repas en famille. Son post Instagram mêlait glamour et moments simples, entre nourriture, rires avec son enfant non-binaire Emme et décorations de Noël.​

Une robe en satin au cœur de Thanksgiving

Sur les photos, Jennifer Lopez pose devant un plan de travail généreusement garni, tenant une dinde, vêtue d’une robe en satin clair rehaussée de dentelle, cintrée par un tablier noué à la taille. La matière brillante de la robe capte la lumière de la cuisine, donnant à la scène un air de shooting tout en restant ancrée dans le quotidien familial.​

Un dîner chaleureux en famille

La chanteuse, actrice, productrice et femme d’affaires américaine n’était pas seule pour ce moment festif : son ado, Emme, apparaît à ses côtés. Le plan de travail est recouvert de plats traditionnels de Thanksgiving, entre farce, riz, salade de pommes de terre et une série de desserts, dont des tartes.

Du four à la féerie de Noël

Après la cuisine, Jennifer Lopez a troqué le tablier pour laisser apparaître toute la longueur de sa robe en satin, portée avec des escarpins incrustés de bijoux. Une autre photo la montre en train de décorer son sapin de Noël, dans une ambiance lumineuse blanche et dorée qui renforce l’atmosphère chaleureuse et détendue de la soirée.​

En légende, Jennifer Lopez a écrit un message sobre et affectueux, expliquant que ces moments faisaient partie de ses « choses préférées » et souhaitant un joyeux Thanksgiving à tous. Fidèle à ce qu’elle confie souvent, elle met en avant la famille comme force d’ancrage, faisant de ce post un mélange de mode, de fête et de sincérité.

En somme, Jennifer Lopez prouve une fois de plus qu’élégance et quotidien peuvent parfaitement se mêler. Elle illumine non seulement les tapis rouges, mais aussi les moments simples passés en famille, alliant glamour, chaleur et authenticité.