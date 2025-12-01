À 56 ans, Jennifer Lopez brille en cuisine dans une robe en satin

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez a récemment transformé sa cuisine en véritable scène de mode pour Thanksgiving, rayonnant dans une robe en satin bordée de dentelle tout en préparant le repas en famille. Son post Instagram mêlait glamour et moments simples, entre nourriture, rires avec son enfant non-binaire Emme et décorations de Noël.​

Une robe en satin au cœur de Thanksgiving

Sur les photos, Jennifer Lopez pose devant un plan de travail généreusement garni, tenant une dinde, vêtue d’une robe en satin clair rehaussée de dentelle, cintrée par un tablier noué à la taille. La matière brillante de la robe capte la lumière de la cuisine, donnant à la scène un air de shooting tout en restant ancrée dans le quotidien familial.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo)

Un dîner chaleureux en famille

La chanteuse, actrice, productrice et femme d’affaires américaine n’était pas seule pour ce moment festif : son ado, Emme, apparaît à ses côtés. Le plan de travail est recouvert de plats traditionnels de Thanksgiving, entre farce, riz, salade de pommes de terre et une série de desserts, dont des tartes.

Du four à la féerie de Noël

Après la cuisine, Jennifer Lopez a troqué le tablier pour laisser apparaître toute la longueur de sa robe en satin, portée avec des escarpins incrustés de bijoux. Une autre photo la montre en train de décorer son sapin de Noël, dans une ambiance lumineuse blanche et dorée qui renforce l’atmosphère chaleureuse et détendue de la soirée.​

En légende, Jennifer Lopez a écrit un message sobre et affectueux, expliquant que ces moments faisaient partie de ses « choses préférées » et souhaitant un joyeux Thanksgiving à tous. Fidèle à ce qu’elle confie souvent, elle met en avant la famille comme force d’ancrage, faisant de ce post un mélange de mode, de fête et de sincérité.

En somme, Jennifer Lopez prouve une fois de plus qu’élégance et quotidien peuvent parfaitement se mêler. Elle illumine non seulement les tapis rouges, mais aussi les moments simples passés en famille, alliant glamour, chaleur et authenticité.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Critiquée sur son corps, cette ancienne « pom-pom girl » se confie sur la pression du sport

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Critiquée sur son corps, cette ancienne « pom-pom girl » se confie sur la pression du sport

L’ancienne pom-pom girl Claire Wolford connue pour avoir fait partie de la mythique équipe des Dallas Cowboys Cheerleaders...

À 78 ans, cette icône de « Cabaret » captive en robe noire

L’actrice et ancienne mannequin américaine Marisa Berenson a récemment captivé les photographes lors du 22e Festival International du...

« J’adore les abdos ! » : à 38 ans, cette mannequin fait réagir à Rio

Rosie Huntington-Whiteley éblouit une fois de plus ses fans avec une série de photos de vacances publiées sur...

La tenue avec laquelle elle joue au tennis fascine les internautes

Isidora (@isidorapjv), coach de tennis certifiée et mannequin, enflamme Instagram avec ses vidéos où elle enchaîne les échanges...

Cette tenue improbable de Kim Kardashian à la plage divise les internautes

Kim Kardashian a dernièrement choqué en se baignant de nuit dans l’océan de Rio de Janeiro vêtue d’une...

« Un sac d’os » : cette mannequin subit les commentaires malveillants des internautes

Kaia Gerber, mannequin et fille de Cindy Crawford, suscite une polémique en ligne après avoir été photographiée en...