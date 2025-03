De l’armée à Wonder Woman : l’incroyable parcours de Gal Gadot !

À l’écran, Gal Gadot incarne régulièrement des femmes de caractère, qui excellent dans la castagne et qui flirtent avec le danger. Croisée dans « Agent Stone » et « Red Notice », elle a aussi prêté ses traits à l’implacable Wonder Woman. Si ce rôle lui va si bien, ce n’est pas un hasard. L’actrice israélo-américaine partage un point commun avec la super-héroïne au lasso magique et aux bracelets pare-balles : c’est une guerrière dans l’âme. Avant de rejoindre le monde doré d’Hollywood, elle a servi dans l’armée israélienne. Une expérience qui l’a endurci et qui l’a préparée à affronter les défis du cinéma. Pas étonnant que Gal Gadot soit aussi persuasive dans l’étoffe de l’Amazone ou de la femme rebelle.

Une guerrière avant même d’être actrice

Née en 1985 en Israël, Gal Gadot s’est fait connaître dans la peau de Wonder Woman, une héroïne qui la reflète plutôt bien, entre glamour et férocité. À 18 ans, elle remporte le concours de Miss Israël, ce qui lui ouvre les portes du mannequinat. Mais loin de se contenter des paillettes et des podiums, elle suit un tout autre chemin en intégrant les rangs de l’armée israélienne. Elle quitte les robes à strass et délaisse sa couronne scintillante pour arborer l’uniforme kaki.

Comme tous les citoyens israéliens, Gal doit effectuer deux ans de service militaire obligatoire. Mais dotée d’un tempérament de « frondeuse », elle n’a pas simplement servi : elle a été instructrice de combat, formant les nouvelles recrues aux techniques de défense et aux exercices militaires. Une expérience intense qui lui a forgé un mental d’acier et qui lui a profité devant les projecteurs. Ce séjour prolongé à l’armée, qu’elle n’a pas omis de mentionner dans son CV, lui a permis de porter des personnages féminins téméraires et tenaces.

Dans une interview accordée à i24NEWS, elle confie que cette période a été déterminante :

« L’armée m’a appris la discipline, la résilience et le travail d’équipe. Toutes ces qualités me servent aujourd’hui dans mon métier d’actrice ».

D’un entraînement militaire aux plateaux de cinéma

Après son passage dans l’armée, Gal Gadot s’engage sur un autre terrain : le 7e art. C’est le destin (et un peu de chance) qui va la propulser dans l’univers du cinéma. Lorsqu’elle passe une audition pour un rôle dans « Fast & Furious 4 », c’est justement son expérience militaire qui fait la différence !

Le réalisateur est impressionné par sa maîtrise des armes et son aisance dans les scènes d’action. Résultat ? Elle décroche le rôle de Gisèle Yashar, la bad girl dans toute sa splendeur. Un personnage rebelle dans lequel elle se sent à son aise. D’ailleurs, Gal Gadot n’a pas besoin de doublure pour les parties les plus périlleuses. Elle assume les cascades, donne les coups et s’adonne aux prises de combat. Sa performance marque les esprits, et Hollywood commence à s’intéresser de plus en plus à cette actrice au charisme indéniable et au passé atypique.

La consécration avec Wonder Woman

En 2016, c’est la consécration : Gal Gadot est choisie pour incarner Wonder Woman dans l’univers cinématographique DC. Son profil matche parfaitement avec cette héroïne, réputée pour son courage, sa force mentale et son agilité. Le costume semble cousu pour elle. Mais porter les couleurs d’un personnage aussi emblématique de la pop culture, c’est une sacrée responsabilité.

Loin de se laisser impressionner, Gal Gadot suit un entraînement intensif : arts martiaux, musculation, escrime, maniement des armes… Son passé militaire lui permet de relever ce défi avec aisance. Dans les salles obscures, elle ne fait qu’un avec Wonder Woman, sa jumelle de fiction.

Le film « Wonder Woman » est un véritable succès mondial, rapportant plus de 800 millions de dollars au box-office. Gal Gadot devient alors l’une des figures les plus inspirantes du cinéma d’action, une femme qui prouve que force et féminité ne sont pas incompatibles.

De la James Bond Girl à Wonder Woman en passant par la sulfureuse agent double, Gal Gadot défend bien son talent sur grand écran. Elle est désormais dans le camp des « grandes actrices ». Femme badass dans la vraie vie comme sur les plateaux, Gal Gadot préfère les vestes en cuir et les armes lourdes aux robes de princesse. D’ailleurs, dans l’adaptation de « Blanche Neige », elle interprète la machiavélique marâtre.