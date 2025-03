Kendall Jenner craque pour les chaussures iconiques de notre adolescence

La mode, c’est un peu comme un tour de montagnes russes : les tendances vont et viennent, se réinventent, et parfois, elles reviennent en force de façon totalement inattendue. C’est exactement ce qui s’est passé récemment lorsque Kendall Jenner a fait sensation en adoptant une paire de ballerines. Ces chaussures que beaucoup d’entre nous ont portées fièrement dans notre adolescence, souvent avec des jupes ou des jeans slim, font leur grand retour. Kendall Jenner a récemment prouvé que les ballerines ont encore une place de choix dans notre garde-robe.

Un look casual chic signé Kendall Jenner

Lors de son passage à Paris pour une campagne de L’Oréal, Kendall a été repérée dans les rues de la capitale française, affichant un look à la fois chic et décontracté qui ne laissait personne indifférent. Toujours fidèle à son style effortless et raffiné, la mannequin a opté pour une tenue parfaite pour la mi-saison.

Elle portait un jean bleu clair légèrement délavé, avec une coupe droite et une taille haute qui flatte sa silhouette, un choix aussi intemporel qu’efficace. Le jean, une pièce qui ne se démode jamais, apporte à la fois confort et élégance. Pour compléter ce bas, Kendall a opté pour un pull noir à col rond, subtilement rentré à la taille, créant ainsi un effet de décontraction maîtrisée. Le tout a été harmonisé par un manteau gris à carreaux oversize, une pièce qui ajoute une touche de structure à son look tout en restant chic.

L’accessoire qui a fini de parfaire cette tenue ? Un sac en cuir noir simple mais élégant, ainsi que des lunettes de soleil qui ajoutent une touche de glamour à l’ensemble. Kendall maîtrise parfaitement l’art du minimalisme sophistiqué. Mais, ce qui a réellement fait tourner les têtes, c’était sans aucun doute le choix de ses chaussures : une paire de ballerines noires en daim.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Jared (@justjared)

Le grand retour des ballerines

Les ballerines, vous vous souvenez ? Ces petites chaussures plates, souvent associées à des looks des années 2000, sont désormais de retour sur le devant de la scène mode. Et ce n’est pas un hasard si Kendall Jenner les a choisies. Le modèle qu’elle porte est tout simplement irrésistible : une version en daim noir, classique mais modernisée par un petit nœud délicat à l’avant. Cette touche prouve que les ballerines peuvent être raffinées et élégantes, loin de l’image de chaussures basiques qu’elles avaient à une époque.

Il faut dire que, longtemps perçues comme un choix un peu trop « sage » ou « démodé », les ballerines se réinventent aujourd’hui. Confortables, faciles à porter, et parfaites pour le printemps, elles n’ont rien perdu de leur charme. Avec des matières plus nobles, comme le daim ou le cuir, et des designs modernisés, les ballerines deviennent des incontournables du printemps.

Pourquoi les ballerines reviennent-elles en force ?

Les ballerines, c’est un peu l’histoire d’un « comeback » inattendu mais séduisant. Pendant des années, elles ont été reléguées aux rangs des accessoires vieillots, voire ennuyeux. Et puis cette année 2025, elles reviennent sur le devant de la scène avec plus de panache que jamais. Pourquoi cette résurrection ?

D’abord, il y a la volonté de plus en plus forte de privilégier le confort sans sacrifier l’élégance. Dans un monde où les sneakers sont devenues les nouvelles « escarpins », il fallait bien qu’une alternative moins sportive, mais tout aussi confortable, fasse son grand retour. Ensuite, de nouvelles matières comme le daim ou le cuir, des détails subtils comme des nœuds ou des boucles élégantes, et des couleurs raffinées rendent ces chaussures à la fois modernes et intemporelles. Ainsi, au lieu de ressembler à un souvenir d’enfance, les ballerines deviennent des pièces de mode qu’on a envie de porter tous les jours.

Comment adopter les ballerines avec style ?

Si Kendall Jenner a brillamment adopté ce retour en force des ballerines, il est tout à fait possible d’imiter son look avec quelques astuces simples. Voici comment intégrer les ballerines à votre propre garde-robe pour un look à la fois moderne et décontracté :

Le jean droit ou mom jean : si vous cherchez à récréer le look de Kendall, associez vos ballerines à un jean droit ou à une coupe mom, parfaite pour un effet casual et élégant. Vous pouvez aussi les associer à un jean flare pour un look plus rétro, mais tout aussi chic.

Le trench ou la veste structurée : pour moderniser encore davantage les ballerines, optez pour un trench oversize ou une veste en laine structurée. Ce contraste entre le côté « léger » des ballerines et le côté plus « dur » du manteau apportera une touche contemporaine à votre tenue.

Les modèles minimalistes : choisissez des ballerines aux lignes épurées et aux couleurs neutres – noir, beige, gris ou bordeaux – pour maximiser leur polyvalence. Le noir, comme celui de Kendall, est toujours un choix gagnant.

La jupe ou la robe : n’hésitez pas à les porter avec une jupe midi ou une robe fluide. Ce mix entre le confort et l’élégance créera une silhouette douce et équilibrée.

Kendall Jenner a une fois de plus prouvé qu’elle sait redonner vie à des tendances passées, les modernisant avec sa touche personnelle et son sens inné du style. Les ballerines, qui ont marqué notre adolescence, retrouvent aujourd’hui leur place dans les garde-robes les plus stylées. Alors, il est temps de ressortir vos ballerines – elles sont de retour, et plus élégantes que jamais !