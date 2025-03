Dua Lipa enflamme la toile avec un ensemble en dentelle noire ultra tendance

Dua Lipa n’en finit plus de faire parler d’elle. Si la chanteuse britannique séduit par sa voix puissante et ses tubes incontournables, elle s’impose également comme une véritable icône de mode. À chacune de ses apparitions, que ce soit sur scène ou sur les réseaux sociaux, la star de 29 ans affiche un style irrésistiblement tendance. Récemment, c’est dans un ensemble en dentelle noire que l’interprète de « Levitating » a enflammé la toile.

Une tenue en dentelle noire chic et glamour

C’est sur Instagram que Dua Lipa a une nouvelle fois conquis ses fans en dévoilant une série de clichés mettant en valeur sa silhouette. Pour l’occasion, la chanteuse a opté pour un look tout en élégance : un ensemble en dentelle noir composé d’un crop top et d’une jupe transparente. Le top court en dentelle adoptait une coupe fluide avec des détails en volants, jouant subtilement sur les jeux de transparence. Ce haut délicat dévoilait son ventre et sublimait son décolleté avec un équilibre parfait entre glamour et raffinement.

Pour accompagner ce top, Dua Lipa a choisi une jupe asymétrique en dentelle, courte à l’avant et plus longue à l’arrière. Cette coupe originale apportait du mouvement à l’ensemble tout en dévoilant ses longues jambes.

Des accessoires bien choisis pour un look équilibré

Toujours soucieuse des moindres détails, Dua Lipa a complété son look avec une paire de Santiags hautes noires, ajoutant une pointe de caractère et de modernité à sa tenue. Ce choix contrastait avec la délicatesse de la dentelle, créant un équilibre parfait. Pour parfaire ce look, la chanteuse a opté pour une mise en beauté naturelle et lumineuse. Ses cheveux en queue de cheval haute, tandis qu’un maquillage discret mettait en valeur son teint frais et éclatant.

Dua Lipa, une véritable icône de mode

Avec cette tenue en dentelle noire, Dua Lipa confirme une fois de plus son talent pour réinventer les tendances. Elle prouve que la dentelle, autrefois réservée aux tenues de soirée ou à la lingerie, peut s’imposer comme une pièce mode incontournable. Ce choix vestimentaire s’inscrit parfaitement dans l’esthétique rétro et glamour que Dua Lipa affectionne tant. Elle ne cesse d’inspirer ses millions de fans à travers le monde.

En jonglant habilement entre élégance et audace, Dua Lipa continue d’imposer sa signature mode. Son ensemble en dentelle noire, promet d’influencer les tendances des mois à venir. Une chose est sûre : avec son style pointu et son sens inné de la mode, la star britannique n’a pas fini de marquer les esprits !