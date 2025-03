À 46 ans, Katie Holmes éblouit dans une robe bustier

Le 23 mars dernier, tous les regards étaient tournés vers Broadway, où s’est tenue la première très attendue de la pièce « Othello ». Sur le tapis rouge, les célébrités ont rivalisé d’élégance, et parmi elles, Katie Holmes a su se démarquer avec une classe et une assurance rares. Vêtue d’une robe bustier noire signée Khaite, l’actrice a littéralement ébloui la foule.

Une silhouette sublimée par une robe noire sculpturale

Ce soir-là, Katie Holmes a opté pour un total look noir raffiné. Sa robe bustier, à la coupe fuseau légèrement resserrée à la taille, mettait parfaitement en valeur sa silhouette. C’est surtout le haut de la pièce qui a attiré l’attention : un empiècement satiné au niveau du buste, évoquant subtilement un soutien-gorge, créait une encolure en forme de cœur des plus flatteuses. Un détail couture qui confère à la tenue une élégance inattendue, à mi-chemin entre le glamour et la modernité.

Beauté naturelle et mise en beauté maîtrisée

Fidèle à son style minimaliste, Katie Holmes a misé sur la sobriété côté mise en beauté. Ses cheveux, laissés libres et subtilement ondulés, tombaient délicatement sur ses épaules dénudées, renforçant le romantisme de la robe bustier. Côté maquillage, un simple trait d’eye-liner pour souligner le regard et une bouche rouge foncé discrète ont suffi à sublimer son visage. Un équilibre parfait entre naturel et sophistication, qui confirme sa maîtrise des codes de l’élégance intemporelle.

Des accessoires qui font toute la différence

Pour compléter ce look déjà réussi, l’actrice a misé sur des accessoires. À ses pieds, des sandales noires et la touche finale de son look résidait dans son sac à main : un modèle baguette vintage de chez Fendi, en cuir python. Ce clin d’œil rétro ajoutait une note de caractère à sa tenue. Une preuve de plus que Katie Holmes maîtrise l’art de marier les pièces fortes avec une aisance désarmante.

Katie Holmes continue d’affirmer son statut de référence mode, mêlant avec brio modernité, élégance et audace. Son apparition lors de la première d’Othello à Broadway ne fait que confirmer son œil pointu pour les tendances et sa capacité à réinterpréter les classiques avec fraîcheur.