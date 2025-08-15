« 500 000$ pour ça ? » : Kylie Jenner choque avec cette dépense !

Kylie Jenner investit massivement dans sa nouvelle résidence à Calabasas, où elle a déboursé une somme folle pour se protéger des regards indiscrets. Cette dépense fait sensation et souligne l’ampleur du projet immobilier de la star, qui ne fait jamais les choses à moitié.

Un investissement à 500 000 $ pour la confidentialité

Selon Radaronline, Kylie Jenner a consacré un demi-million de dollars à la plantation d’oliviers autour de son terrain. Et non, ce n’est pas pour se lancer dans un business d’huile d’olive, ni pour concocter un nouveau nectar de beauté. Cette végétation dense servira de barrière naturelle pour garantir une intimité maximale face aux paparazzis, fans et curieux qui s’intéressent de près à la vie de la star et de ses enfants.

Dépenser 500 000 $ dans une forêt d’olivier (soit plus cher qu’une belle demeure) peut paraître hors norme pour le commun des mortels. Or, pour Kylie Jenner, qui empoche 1,49 millions de dollars à chaque publication Instagram, c’est trois fois rien.

Un domaine digne d’un petit hôtel de luxe

Ce manoir, toujours en construction, s’annonce gigantesque : 15 chambres, un terrain de sport, une grande piscine et un garage souterrain pouvant contenir jusqu’à 12 véhicules. Pensé par l’architecte Richard Landry, ce projet de 30 000 pieds carrés sur quatre acres est conçu pour allier luxe, confort et sécurité. Il contient même un bunker destiné à protéger Kylie Jenner et sa famille en cas d’urgence. Avec une fortune estimée à 900 millions de dollars, elle peut se permettre toutes les folies.

Une sécurité renforcée avec un bâtiment dédié

Le domaine comprendra un espace spécialement réservé à l’équipe de sécurité chargée de veiller en permanence sur les lieux. Cette mesure répond aux réalités du quotidien d’une célébrité de sa stature, exposée aux risques liés au harcèlement et à une fréquentation permanente de fans parfois intrusifs.

Kylie Jenner, reine de l’immobilier de prestige

Outre ce mansion colossal estimé à plusieurs dizaines de millions, Kylie détient déjà plusieurs propriétés de haut standing, notamment une maison dans une enclave ultra-sécurisée à Hidden Hills ou encore un manoir à Beverly Hills, témoignant de son sens aigu du luxe et de la discrétion.

Avec cette dépense spectaculaire et son nouveau manoir, Kylie Jenner affirme une fois de plus son goût pour l’exceptionnel, mêlant grand luxe, sécurité et vie privée dans un équilibre maîtrisé.

