« Transgenre ? » : Hailey Bieber répond aux rumeurs en vidéo aux haters

Depuis quelques temps, la mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber fait face à des rumeurs absurdes la disant « transgenre ». Plutôt que de se justifier ou de s’énerver, elle répond avec intelligence et sérénité à ses détracteurs dans une vidéo devenue virale. Sur les réseaux sociaux, sa prise de parole inspirante bouscule autant les haters que les soutiens, en rappelant qu’être transgenre ne devrait jamais être un motif de honte.

Une rumeur absurde devenue l’arme des haters

Mariée à Justin Bieber depuis 2018, Hailey Bieber vit depuis des années sous le feu d’une attention médiatique inlassable. Critiquée pour son apparence ou ses choix de vie, elle doit aussi faire face à une accusation inattendue : certains détracteurs l’affirment « trop parfaite pour être vraie » et la soupçonnent d’être transgenre.

Invitée du podcast « In Your Dreams », la jeune maman s’est exprimée sans détour. « Pourquoi pensez-vous que c’est une insulte ? », questionne-t-elle. « Certaines des plus belles femmes et des plus beaux hommes du monde sont trans ! ». D’un ton posé, elle retourne ainsi la stigmatisation contre les personnes qui l’entretiennent, pointant la bêtise et le caractère discriminant de telles attaques.

Un discours qui déconstruit la transphobie ordinaire

Au lieu de nier ou de se sentir blessée, Hailey Bieber refuse ainsi la logique du rabaissement. Sa réponse, pleine de respect, révèle la violence symbolique des propos transphobes, qui persistent à rendre la transidentité honteuse ou suspecte. Selon elle, cette rumeur en dit plus long sur le manque d’ouverture d’esprit de ses auteurs que sur sa propre identité. Cette posture affirmée a été largement saluée, devenant un modèle de gestion des critiques en ligne sans céder au ressentiment ni à la justification forcée.

Vie de famille et priorités loin de la polémique

Outre cette parenthèse, Hailey Bieber profite de sa nouvelle vie avec Justin et leur fils Jack Blues. Sur le podcast, elle évoque son désir de « bâtir une famille épanouie » et de « s’ancrer dans le bonheur au quotidien », loin des dramas médiatiques. « Chacun fait ses choix, et c’est ça la vraie liberté », rappelle-t-elle. Sa sérénité face au harcèlement montre qu’il est possible de s’affirmer avec bienveillance et intelligence, même dans la tempête.

En s’adressant ainsi à ses détracteurs, Hailey Bieber invite à dépasser les préjugés et à contempler la transidentité pour ce qu’elle est : une facette normale et digne de la diversité humaine.