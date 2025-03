Kate Middleton dévoile ce qu’elle préfère dans sa vie de princesse

Dans une vidéo datant de 2019, Kate Middleton avouait ce qu’elle préférait le plus dans son quotidien de princesse. Et contrairement à ce que les fillettes s’imaginent, ce n’est ni la garde-robe princière, ni les demeures de prestige et encore moins les dîners cinq étoiles. La princesse de Galles, femme altruiste avant tout, avait donné une réponse bien loin des scnéarios de conte de fées, mais toutefois prévisible. Le passe-temps favori de Kate Middleton n’est pas de jouer au polo ou de se faire pomponner par des employés de maison. Ce qu’elle adore par-dessus tout dans son titre royal : côtoyer des enfants. Son rôle maternel se déporte bien au-delà du domaine Windsor.

L’amour des enfants, au cœur de son engagement royal

Lors d’une vidéo tournée en 2019, Kate Middleton, alors duchesse de Cambridge, confiait à une petite fille ce qui lui plaisait le plus dans ses fonctions royales. Point de carrosses, de bal ou de grandes robes cousues sur-mesure par la marraine la bonne fée. Dans la vraie vie, les princesses ont d’autres priorités et des responsabilités plus importantes. Mais elles ne dérogent pas à la bienveillance et à la bonté d’esprit.

La princesse de Galles avait d’ailleurs répondu : « Rencontrer des enfants spéciaux comme toi ». Ses yeux brillants et son sourire sincère trahissaient son enthousiasme. « C’est tellement génial de rencontrer toutes ces personnes différentes, et surtout de travailler avec les jeunes. Ils sont tous si courageux et si forts », poursuivait-elle. Ce moment, touchant et sincère, en disait long sur l’importance qu’elle accorde à son rôle de modèle et de mentor pour la jeune génération.

Bien plus qu’un simple acte de bienveillance, cet engagement envers les enfants fait partie intégrante de sa mission en tant que membre de la famille royale. Kate ne se contente pas de rencontrer des jeunes lors de ses sorties officielles. Elle œuvre activement pour améliorer le bien-être des enfants, en particulier dans leurs premières années de vie.

When Kate learned that Hannah was writing a biography of Kate in school, she knelt down and asked if she wanted to ask her any questions. — Valentine Low (@valentinelow) February 28, 2019

Un engagement qui va au-delà des apparences

Au-delà du sang bleu, Kate a aussi la fibre maternelle qui coule dans ses veines. Sa passion pour le bien-être des enfants se reflète en dehors de son foyer familial. En 2021, elle créait le Royal Foundation Centre for Early Childhood, un projet destiné à mettre en lumière l’importance des premières années dans le développement des enfants. Elle y a dédié une grande partie de son temps, en sensibilisant le public aux enjeux liés à la petite enfance et en soutenant des initiatives favorisant un environnement sain et stimulant pour les plus jeunes.

En 2023, la campagne « Shaping Us » a vu le jour, poursuivant le travail amorcé par le Centre. Cette initiative vise à sensibiliser la société sur les impacts à long terme de l’environnement familial et social durant la petite enfance. Kate, qui est elle-même mère de trois enfants (George, Charlotte et Louis), semble plus que jamais déterminée à faire entendre sa voix pour améliorer le quotidien des plus jeunes. Complice avec ses propres enfants, elle l’est aussi avec les enfants qui ne sont pas le fruit de sa chair. Peu de temps après avoir appris sa rémission, elle s’est d’ailleurs rendue dans l’hospice pour enfants Tŷ Hafan pour apporter son réconfort et partager son récit personnel.

Un quotidien royal bien plus humain qu’on ne le croit

Si Kate Middleton s’investit pour le bien des enfants, elle ne le fait pas pour soigner son image ou donner une bonne impression au peuple britannique. Rien n’est truqué ou falsifié. Ses apparitions officielles en compagnie des enfants sont chaleureuses et authentiques. Sa gentillesse transperce l’écran. Aider les enfants n’est pas une « obligation royale », c’est une seconde nature pour elle.

Lors du Chelsea Flower Show en mai 2023, Kate Middleton avait là encore évoqué ce rôle qui lui tient tant à coeur. Interrogée par un jeune visiteur sur ce qu’elle aimait dans sa vie de princesse, Kate avait répondu avec une joie palpable : « Il faut travailler dur, mais la meilleure chose, c’est de rencontrer des enfants comme vous ». Elle avait également pris le temps d’expliquer, avec bienveillance et pédagogie, la mission de la famille royale : « Nous aidons à soutenir toutes les personnes différentes dans le pays, à mettre en valeur tout le travail extraordinaire qui est fait et à veiller sur tout le monde ». C’est dans ces instants simples et sincères que Kate Middleton se révèle véritablement. Derrière son rôle officiel se cache une femme profondément empathique, qui a le contact facile avec les enfants.

Privée de ces précieux liens pendant un an à cause de son cancer, Kate Middleton entend bien rattraper le temps perdu. Plus combative que jamais, elle va transmettre des valeurs encore plus fortes aux adultes de demain.