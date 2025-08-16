« On ne le reconnait pas » : Timothée Chalamet « méconnaissable » dans son nouveau film

Habitué aux rôles d’amants écorchés, de poètes interstellaires ou d’héritiers tourmentés, Timothée Chalamet change radicalement de registre. Dans Marty Supreme, le nouveau film de Josh Safdie attendu début 2026, l’acteur apparaît totalement métamorphosé pour incarner le légendaire pongiste Marty Reisman. Entre look improbable, transformation physique et gestuelle d’athlète, sa performance intrigue et impressionne déjà, au point que certains fans assurent : “On ne le reconnaît pas.”

Un rôle inattendu… pour un champion oublié

Le film, réalisé par Josh Safdie (connu pour Uncut Gems), retrace librement la vie de Marty Reisman, figure iconique mais méconnue du tennis de table américain. Né en 1930, Reisman a commencé à jouer à l’âge de 12 ans dans les rues de New York, avant de devenir l’un des champions les plus flamboyants de sa discipline. Surnommé “l’Aiguille” ou “le sorcier du ping-pong”, il a été champion à plusieurs reprises, a écrit ses mémoires en 1974, et a même partagé la scène avec les Harlem Globetrotters dans des numéros mêlant sport et spectacle.

Disparu en 2012 à 82 ans, Reisman était autant un athlète qu’un showman, une personnalité forte et excentrique que Chalamet s’est efforcé de capturer… au point de se rendre méconnaissable.

Chalamet dans la peau d’un autre

Peu d’images officielles ont encore été dévoilées, mais les premiers retours sont sans appel : l’acteur livre une performance intense et physique, très éloignée de ses rôles habituels. Le teaser interne, projeté lors d’une session privée de A24, a déclenché des réactions en ligne enthousiastes, notamment de la part de fans affirmant ne pas avoir reconnu Chalamet dans les premières secondes.

Selon une source proche du projet, l’acteur aurait travaillé plusieurs mois avec un coach de tennis de table, et adopté des tics de langage, une posture et une diction fidèles à Reisman. Il porterait également un maquillage vieilli dans certaines séquences pour incarner l’athlète sur plusieurs décennies.

Un casting inattendu et très éclectique

Autour de Chalamet, le film réunit un casting aussi surprenant qu’ambitieux : Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion (vue dans Until Dawn), Fran Drescher, Tyler the Creator, et même le cinéaste Abel Ferrara. Une équipe qui promet une tonalité décalée, à l’image du style nerveux et électrique des frères Safdie.

Côté scénario, Josh Safdie coécrit le film avec Ronald Bronstein, son collaborateur habituel, mais signe ici sa première réalisation solo. Son frère Benny, lui aussi passé à la réalisation individuelle avec The Smashing Machine (prévu en octobre 2025), laisse à Josh le soin de développer Marty Supreme sous l’égide du studio A24.

Une sortie stratégique pour la saison des prix

Mart y Supreme sortira le 25 décembre 2025 aux États-Unis, une date qui n’a rien d’anodin. Placé juste avant les nominations aux Oscars, ce créneau laisse entrevoir les ambitions du film : viser haut, très haut. La sortie française est prévue le 18 février 2026.

Quant à Timothée Chalamet, il ne compte pas ralentir. Après Marty Supreme, il est déjà attendu dans Dune 3 de Denis Villeneuve, actuellement en tournage, et dans High Side, un thriller de James Mangold où il incarnera un ex-pilote de MotoGP hanté par un accident et embarqué dans un braquage.

Avec Marty Supreme, Timothée Chalamet continue de surprendre, prenant un virage audacieux dans sa carrière. En se glissant dans la peau d’un champion oublié au style inimitable, il montre qu’il peut repousser ses limites et brouiller les pistes. Un pari risqué, mais qui pourrait bien s’avérer gagnant sur le terrain comme à l’écran.