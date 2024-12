Madison Beer parle de sa ressemblance avec Megan Fox !

Dans une interview récente accordée au magazine américain Rolling Stone, Madison Beer revient sur une étape majeure de sa carrière musicale : sa deuxième nomination aux Grammy Awards. La chanteuse de 26 ans est en lice dans la catégorie Best Dance Pop Recording pour son titre à succès « Make You Mine », un tournant significatif dans son parcours, qui a débuté avec des reprises sur YouTube en 2012.

Une nomination aux Grammy Awards pleine d’émotion

La chanteuse, mannequin et actrice américaine Madison Beer n’a pas caché son étonnement face à cette nouvelle reconnaissance. « La veille, mon équipe était convaincue que ça allait arriver, mais je leur disais de se taire. Je ne voulais pas y croire », confie-t-elle. L’annonce de sa nomination a été un moment de pur bonheur : « J’ai sauté dans tous les sens. Mon copain a cru qu’on vivait une guerre nucléaire », plaisante-t-elle.

Une vidéo hommage à Megan Fox et Jennifer’s Body

Le clip de « Make You Mine » a également attiré l’attention pour son clin d’œil au film culte Jennifer’s Body, où Megan Fox incarne un rôle devenu iconique. Sur cette inspiration, Madison explique : « Les fans me demandaient depuis des années de faire quelque chose en rapport avec ce film. J’hésitais, car je ne voulais pas qu’on pense que j’essaye de me comparer à elle ». Avec humilité, elle ajoute : « Je ne ressemble même pas à Megan Fox, elle a les yeux bleus ! Mais c’est un immense honneur d’être associée à un tel symbole ».

Une chanson qui a conquis les fans

À propos de « Make You Mine », Madison Beer dévoile que le morceau était initialement pensé pour ses performances live. « Je voulais une chanson qui fasse danser, et elle a tout de suite résonné avec le public », partage-t-elle.

Une artiste fidèle à elle-même

En dépit des pressions de l’industrie, Madison Beer insiste sur l’importance de rester authentique. « Gagner ou non, la reconnaissance est là pour toujours. Et ça, c’est tout ce qui compte », conclut-elle avec gratitude. De ses débuts modestes sur YouTube à sa place parmi les artistes les plus acclamé·e·s, Madison Beer continue de tracer son chemin, alliant talent, humilité et passion.

