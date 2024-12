Lily-Rose Depp change radicalement d’apparence pour son rôle dans Nosferatu

Lily-Rose Depp, actrice et mannequin à la carrière internationale, surprend le public en incarnant Ellen, une héroïne gothique tourmentée, dans le remake de Nosferatu réalisé par Robert Eggers. Ce film, attendu le 25 décembre 2024, revisite le chef-d’œuvre de Murnau de 1922. Face à Willem Dafoe et Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp livre une interprétation intense qui dévoile l’étendue de son talent.

Une transformation radicale et un rôle sombre

Pour donner vie à Ellen, un personnage complexe et vulnérable, Lily-Rose Depp a changé d’apparence de manière drastique. Loin de son image glamour habituelle, elle arbore de longs cheveux noirs, un teint maladif, des cernes marquées, et un regard profondément inquiet. Décrite comme une jeune femme connectée à la nature et en proie à un démon intérieur, elle pactise avec le vampire Nosferatu, incarné par Bill Skarsgård, dans une performance qui allie fragilité et possession charnelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

Une préparation hors du commun

L’actrice s’est préparée intensivement pour ce rôle. Elle a appris le butō, une danse japonaise expressive et dramatique, et s’est plongée dans des études sur l’hystérie féminine du 19e siècle. Lors d’une interview avec Konbini, Lily-Rose Depp a confié passer du rôle d’une femme confiante dans The Idol à celui plus vulnérable et tourmenté d’Ellen dans Nosferatu a été un changement radical. Bien que déstabilisant au départ, elle a finalement trouvé cette transition relaxante et rafraîchissante, appréciant l’opportunité de s’aventurer dans un rôle qu’elle n’avait jamais exploré auparavant.

Des critiques élogieuses pour une performance mémorable

La presse américaine, bien que partagée sur le film dans son ensemble, salue unanimement l’interprétation de Lily-Rose Depp. Comparée à Isabelle Adjani dans Possession, elle impressionne par l’intensité de son jeu, entre crises d’hystérie et scènes où elle crache du sang ou se contorsionne dans des spasmes violents. Certains critiques estiment même qu’elle mérite une nomination aux Oscars pour cette prestation saisissante.

Une héroïne gothique moderne

Avec ce rôle, Lily-Rose Depp prouve qu’elle est bien plus qu’une it-girl ou une « fille de ». Elle se positionne comme une actrice audacieuse capable de se réinventer et de repousser ses limites. Ce Nosferatu, même s’il divise par son aspect répétitif par rapport à l’œuvre originale, devient un terrain d’expression unique pour Lily-Rose Depp, qui marque durablement les esprits.

En incarnant une femme gothique, fragile et possédée, Lily-Rose Depp explore des émotions inédites et enrichit son parcours artistique. Une performance qui ne laisse personne indifférent et qui confirme son statut d’actrice incontournable.