En maillot de bain, cette mannequin dévoile sa silhouette sur la plage

Sur Instagram, Bella Hadid a une nouvelle fois capté l’attention de ses abonnés avec une série de clichés où elle pose en maillot de bain sur la plage. Dans un cadre idyllique, face à un coucher de soleil aux teintes flamboyantes, elle affiche une silhouette qui fait sensation.

Un instant capturé entre beauté et nature

La publication, accompagnée de la légende « quand tu as ta meilleure amie près de toi @yasminediba et que le ciel ressemble à un feu en pleine floraison…. @orebella 🌕❤️‍🔥 », met en avant un moment de complicité et de douceur. Vêtue d’un bikini noir élégant assorti à une jupe fendue, Bella Hadid pose avec une aisance naturelle, sublimée par les reflets dorés du soleil couchant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bella 🦋 (@bellahadid)

Un parfum au centre du shooting

Au-delà du cadre paradisiaque et du look impeccable, un élément attire particulièrement l’attention : le parfum qu’elle tient entre ses mains. Cet objet, qu’elle met en avant dans plusieurs poses, semble être au cœur de cette séance photo. Avec une mise en scène glamour et artistique, elle met en valeur le flacon doré, jouant avec la lumière pour accentuer son éclat.

Une mise en avant qui séduit les internautes

Comme à son habitude, Bella Hadid a su captiver son audience. Les commentaires élogieux ne se sont pas fait attendre : « Sublime », « Quelle beauté naturelle ! », « Ce coucher de soleil et toi, une combinaison parfaite ». La publication a rapidement accumulé des milliers de likes, confirmant encore une fois son statut d’icône mode et beauté.

Ce shooting, alliant élégance, naturel et mise en valeur d’un produit, prouve une fois de plus le talent de Bella Hadid pour transformer une simple photo en véritable œuvre d’art visuelle.