La mannequin américaine Emily Ratajkowski mise sur un look épuré qui attire les regards

Léa Michel
@emrata/Instagram

Lors de la Fashion Week de Paris, au défilé Loewe automne-hiver 2026/27, la mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski a affiché une silhouette minimaliste, captant instantanément l’attention des photographes et des réseaux sociaux.

Un cardigan cape ultra sophistiqué

Emily Ratajkowski a transformé un simple cardigan noir en cape élégante, noué autour des épaules pour couvrir subtilement le torse, sans rien en dessous (4e photo de la publication Instagram ci-dessous). Associé à un jean noir ajusté et des escarpins noirs minimalistes, ce choix mode a créé un contraste entre décontraction et haute couture. Elle a complété la tenue avec une chevelure brune lâchée et texturée, des lunettes de soleil oversize et un maquillage naturel – une allure « effortless » qui a respiré la confiance et la modernité.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par yelizindunyasi (@yelizindunyasi)

Les fans conquis par cette audace chic

La publication a enflammé les réseaux sociaux : les fans adorent ce look avant-gardiste, saluant sa capacité à réinventer le minimalisme avec panache. « Iconique, tu rends une tenue simple, sophistiqué ! », « Parfait équilibre entre edgy et élégant », s’enthousiasment notamment les commentaires, célébrant une Emily Ratajkowski qui maîtrise l’art de la mode épurée et puissante.

Un statement Loewe affirmé

Ce choix vestimentaire s’inscrit dans l’ADN de Loewe, maison experte en silhouettes graphiques et en jeux de matières. En misant sur « l’absence calculée » plutôt que sur « l’excès », Emily Ratajkowski prouve que moins rime souvent avec plus en termes d’impact fashion.

En résumé, Emily Ratajkowski élève le cardigan au rang de pièce couture lors de cette Fashion Week parisienne, démontrant une fois encore son sens inné du style épuré. Ce look minimaliste, à la fois chic et élégant , confirme son statut d’icône qui redéfinit les codes avec une élégance désinvolte.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Elle ne vieillit pas » : 27 ans après, Elizabeth Hurley revisite l’un de ses looks les plus mémorables
Article suivant
Après des moqueries sur son apparence, cette influenceuse livre une réponse très personnelle

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Un charisme rare » : à 57 ans, Gillian Anderson prouve que le podium est ouvert à tous les âges

L’actrice américaine Gillian Anderson, star de « The X-Files », a défilé avec assurance lors de la Fashion...

« La nouvelle Pamela Anderson » : cette mannequin s’impose dans le casting du prochain « Baywatch »

La mannequin et personnalité de la télévision américaine Brooks Nader s’impose dans le casting du reboot de "Baywatch...

Zendaya crée la surprise avec une coupe courte et un look minimaliste

Zendaya crée la surprise avec une coupe courte ultra chic et un look minimaliste qui captive tous les...

Après des moqueries sur son apparence, cette influenceuse livre une réponse très personnelle

La créatrice de contenu anglaise Madeline Argy transforme les moqueries en leçon puissante de body positivity après une...

« Elle ne vieillit pas » : 27 ans après, Elizabeth Hurley revisite l’un de ses looks les plus mémorables

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a dernièrement ébloui ses fans en ressortant la mythique robe Versace...

Dans un look rouge à pois, Hailey Bieber signe un look qui attire l’attention

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber captive tous les regards avec un look rouge à pois élégant....