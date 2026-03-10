La mannequin américaine Emily Ratajkowski mise sur un look épuré qui attire les regards

Lors de la Fashion Week de Paris, au défilé Loewe automne-hiver 2026/27, la mannequin, actrice et auteure américaine Emily Ratajkowski a affiché une silhouette minimaliste, captant instantanément l’attention des photographes et des réseaux sociaux.

Un cardigan cape ultra sophistiqué

Emily Ratajkowski a transformé un simple cardigan noir en cape élégante, noué autour des épaules pour couvrir subtilement le torse, sans rien en dessous (4e photo de la publication Instagram ci-dessous). Associé à un jean noir ajusté et des escarpins noirs minimalistes, ce choix mode a créé un contraste entre décontraction et haute couture. Elle a complété la tenue avec une chevelure brune lâchée et texturée, des lunettes de soleil oversize et un maquillage naturel – une allure « effortless » qui a respiré la confiance et la modernité.

Les fans conquis par cette audace chic

La publication a enflammé les réseaux sociaux : les fans adorent ce look avant-gardiste, saluant sa capacité à réinventer le minimalisme avec panache. « Iconique, tu rends une tenue simple, sophistiqué ! », « Parfait équilibre entre edgy et élégant », s’enthousiasment notamment les commentaires, célébrant une Emily Ratajkowski qui maîtrise l’art de la mode épurée et puissante.

Un statement Loewe affirmé

Ce choix vestimentaire s’inscrit dans l’ADN de Loewe, maison experte en silhouettes graphiques et en jeux de matières. En misant sur « l’absence calculée » plutôt que sur « l’excès », Emily Ratajkowski prouve que moins rime souvent avec plus en termes d’impact fashion.

En résumé, Emily Ratajkowski élève le cardigan au rang de pièce couture lors de cette Fashion Week parisienne, démontrant une fois encore son sens inné du style épuré. Ce look minimaliste, à la fois chic et élégant , confirme son statut d’icône qui redéfinit les codes avec une élégance désinvolte.