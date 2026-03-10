« Elle ne vieillit pas » : 27 ans après, Elizabeth Hurley revisite l’un de ses looks les plus mémorables

L’actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley a dernièrement ébloui ses fans en ressortant la mythique robe Versace portée au Met Gala de 1999, lors d’un voyage en Inde.

Retour triomphal de la robe légendaire

Elizabeth Hurley a fouillé dans ses archives mode pour dénicher cette robe satinée noire à bretelles, célèbre pour son décolleté plongeant, sa fente ultra-haute sur la cuisse et son amas de perles roses et orange au centre du corsage. Portée en 1999 au Met Gala de New York, elle fait aujourd’hui un retour fracassant sur Instagram, immortalisée en Inde. La comparaison avant/après entre 1999 et 2026 a mis le feu aux commentaires : « silhouette intacte », « port de reine », « éclat naturel » – les fans s’extasient devant cette preuve d’élégance intemporelle.

 

Un voyage en Inde chargé d’émotion

« 27 ans ont peut-être passé, mais certains amours ne s’éteignent jamais », a légendé Elizabeth, célébrant ce revival lors de son retour dans un pays qu’elle chérit depuis plus de 20 ans. L’Inde est le décor parfait pour ce moment mode hautement symbolique.

Les fans en extase

La publication a enflammé les réseaux : les fans adorent, submergés d’admiration. « Elle ne vieillit pas ! », ou encore « Tu la portes encore mieux qu’avant ! », s’exclament-ils en masse dans les commentaires, célébrant une Elizabeth Hurley plus rayonnante que jamais.

En résumé, Elizabeth Hurley défie le temps et les conventions en faisant revivre une pièce culte, prouvant que certaines amours mode sont éternels. Ce geste mode, entre héritage personnel et déclaration, consacre son statut d’icône absolue qui transcende les décennies avec grâce et panache.

